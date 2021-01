Streit um manipulierte Aktienkurse eskaliert

Die durch Reddit-User ausgelösten Milliardenumwälzungen an der US-Börse, die einige Hedgefonds an den Rand des Ruins brachten, schlagen weiterhin hohe Wellen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, sperrte die beliebteste Trading-App Robinhood den Handel der betroffenen Aktien wie Gamestop ($GME) oder der strauchelnden Kinokette AMC ($AMC). Gleichzeitig gab Robinhood bekannt, dass man neue Regeln für riskante Trades einführe.

Nutzer empört

Dass die beliebte Trading-App, die das Handeln an der Börse für Kleinanleger und Privatpersonen erleichtern will, sich dem Druck der Wall Street beugt, kommt bei den über 12 Millionen Usern definitiv nicht gut an, wie ein Blick auf Social-Media-Plattformen zeigt. Denn die Aktion nahm ja genau bei Leuten ihren Ausgang, die gegen übermächtige Hedgefonds-Manager und etablierte Finanz-Player ein kräftiges Zeichen setzen wollten.