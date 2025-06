Apple zeigt Vorschau auf neues iOS-Design

Am kommenden Montag geht in der Apple-Zentrale die diesjährige WWDC über die Bühne. Wie aus zahlreichen vorab durchgesickerten Infos hervorgeht, wird Apple seinen Betriebssystemen einen neuen Anstrich verpassen.

Wohin die Richtung gehen soll, wurde ebenso in mehreren Leaks vorweggenommen. So sollen etwa die App-Icons auf dem iPhone rundlicher werden und mehr in die Tiefe gehen. Neben diesen 3D-Effekten werden halbtransparente Elemente und Glaseffekte erwartet.

