Warum die Tesla-Aktie ein gefährliches Spiel ist

Das gleiche gilt naturgemäß auch für alle anderen Autohersteller, die sich im kommenden Jahr vermutlich nicht mehr auf Produktionsverzögerungen aufgrund der Corona-Krise herausreden können. Darüber hinaus verfügen sie auch nicht über eine Führungspersönlichkeit, die die selbe magische Anziehungskraft auf die Anhängerschaft und die mediale Öffentlichkeit ausübt, wie es Elon Musk seit Jahren tut.

"Magie des Steve Jobs"

Doch auch diese unbestrittene Fähigkeit kann laut Analyst Dediu ihre Schattenseiten haben. „Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Mit Tim Cook ging einiges an der Magie, die Steve Jobs verkörperte, verloren. An der Börse hat Apple davon aber profitiert. Denn Magie ist zwar faszinierend, aber auch unberechenbar. Sie sorgt für ein gewisses Maß an Verunsicherung, weil man nie weiß, was als nächstes kommt und ob der Erfolg mit einem unerwarteten Produkt wiederholt werden kann“, erklärt Dediu.

Besonders spannend könnte es in der Branche werden, sollten sich die erst kürzlich wieder aufgetauchten Gerüchte um ein geplantes Apple-Auto mit revolutionärer Akkutechnologie bewahrheiten. An einem eigenen Fahrzeug hat sich der Konzern bisher trotz einiger Anstrengungen die Zähne ausgebissen. Auch Elektronikhersteller Dyson zog trotz fertigem Prototypen schließlich überraschend zurück. Sollte Apple tatsächlich einsteigen, muss es erst einmal viele Jahre Vorsprung von Tesla wettmachen.