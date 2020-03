Tesla Model 3: Das ist sein größter Fehler

Wasser im Kofferraum

Wenn es regnet, sammelt sich Wasser auf der Dachfläche und dem Kofferraumdeckel. Öffnet man nun den Kofferraum, rinnt dieses Wasser auf die Dachfläche, von wo aus es wieder in Richtung des offenen Kofferraums rinnt. Ein Teil des Wassers wird zwar von einer Art Rinne aufgefangen, doch was zu viel ist, ist zu viel. Und so schwappt das Wasser teilweise über die Rinne und platscht in den Kofferraum. Bei Schneefall sieht das Problem übrigens noch schlimmer aus.