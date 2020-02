645.000 Kilometer mit Tesla Model X: Diese Teile gingen kaputt

Die Firma Tesloop hat die Reparatur-Details eines Model X (Baujahr 2016) veröffentlicht, das mit einen Kilometerstand von 645.000 besonders häufig auf der Straße unterwegs war. Tesloop bietet Personentransporte mit Tesla-Fahrzeugen an der US-amerikanischen Westküste an. Insgesamt mussten 102 Teile ausgetauscht werden, mit Kosten von rund 29.000 US-Dollar. Der Blog Jalopnik hat die Tesloop-Aufzeichnungen veröffentlicht und analysiert.

Elektronik

2 Mal musste die Klimaanlage des Elektro-SUVs ausgetauscht werden, das erste Mal nach 116.000, das zweite Mal nach 185.000 Kilometern. Haydn Sonnad, der Gründer von Tesloop, erklärt, dass die Anlagen nicht dafür ausgelegt wären, rund um die Uhr aktiv zu sein. Da das betroffene Model X aber vornehmlich in besonders warmen Wüstenregionen zwischen Las Vegas, San Diego, Los Angeles und San Francisco unterwegs war, war die Klimaanlage permanent in Betrieb. Die verbaute Klimaanlage soll nach Angaben von Jalopnik eine Lebensspanne zwischen 160.000 und 240.000 Kilometern haben.

Neben der Klimaanlage musste nach 231.000 Kilometern zudem ein Türknopf an der B-Säule des Wagens getauscht werden. Dafür wurden 109 US-Dollar fällig. Die Media-Control-Einheit, also der Touchscreen in der Mitte des Cockpits, fiel nach 600.000 Kilometern aus und wurde für 2.400 Dollar ausgetauscht. Die Displays haben laut Sonnad einige Probleme. So habe der neu installierte Bildschirm im Model X einen Gelbstich. Zudem mussten nach 600.000 Kilometern Airbag-Leuchten für 111,25 Dollar gewechselt werden.