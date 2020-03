Neue Tesla-Software im Test: Netflix und Videogames im Auto

Mit Netflix, Twitch und YouTube Ladezeiten verkürzen

Die Benutzeroberfläche von Netflix, Twitch und YouTube ist der Darstellung auf einem Tablet sehr ähnlich. Bei YouTube konnte ich mich leider nicht einloggen. Verhindert wurde dies von Google aus Sicherheitsgründen, wie auf dem Warnhinweis zu lesen war. Auch im Tesla-Browser war ein Anmelden mit dem Google-Account nicht möglich. Woran es im Detail lag, war nicht herauszufinden.

Offenbar - so ließt man in zahlreichen Tesla-Foren - liegt es an TLS-Zertifikaten, die für manche Fahrzeuge abgelaufen sind. Tesla ist sich dem Problem angeblich bewusst und versucht die TLS-Zertifikate mittels Software-Update zu erneuern.

Netflix hingegen hat einwandfrei funktioniert: Aufrufen, Einloggen, Profil auswählen und loslegen. Hier kann die Display-Qualität und leistungsstarke Sound-Anlage des Model 3 ihre Stärken so richtig ausspielen. Wer im Wohnzimmer keine hochwertige Home-Cinema-Sound-Anlage besitzt, könnte in Zukunft öfter in der Garage beim Netflix-Streamen anzutreffen sein, da die Audioqualität im Fahrzeug wirklich hervorragend ist.

Selbiges gilt natürlich auch für alle jene, die in ihrem Tesla-Auto die Spielestreaming-Service Twitch oder eben YouTube nutzen wollen.