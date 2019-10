Dyson stoppt Entwicklung seines Elektroautos

Dyson gibt die Entwicklung seines geplanten Elektroautos auf. Firmengründer James Dyson hat das Aus des Elektroauto-Projekts und damit der gesamten Dyson-Automotive-Abteilung am Donnerstagnachmittag seinen Angestellten mitgeteilt. In dem E-Mail, das der futurezone vorliegt, erklärt Dyson, dass das Team zwar ein fantastisches Auto entwickelt habe, man aktuell aber keine Möglichkeit mehr sehe, "dieses Projekt wirtschaftlich rentabel zu machen".

Über 500 Mitarbeiter betroffen

Zuletzt habe man sich auch intensiv darum bemüht, einen Käufer für das Projekt zu finden, was aber ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war. Das Projekt sei keinesfalls auf ein Versagen des Entwicklungsteam zurückzuführen. Was mit den über 500 Mitarbeitern passiert, die am englischen Standort beschäftigt waren, ist unklar. Dyson kündigte an, für möglichst viele Mitarbeiter alternative Jobs im Unternehmen zu finden. Die in Singapur geplante Fabrik, in der die Fertigung ab 2021 anlaufen hätte sollen, wurde nach futurezone-Informationen offenbar noch nicht gebaut.

Dass der Staubsauger- und Lüfterhersteller sich überhaupt an ein Elektroauto wagte, hatte in der Branche für Staunen, aber auch Skepsis gesorgt. Dyson wollte bei seinem E-Fahrzeug unter anderem mit innovativer Batterietechnologie punkten. Entsprechende Entwicklungserfolge dürften in den kommenden Jahren in den Akkus von Dyson-Geräten Verwendung finden. Auch andere im Zuge der Autokonzeption erforschten Technologien sollen Dyson zufolge in künftigen Produkten des Herstellers landen.