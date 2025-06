Neuer Rekord bei der Datenübertragung per Glasfaserkabel

Die Forscher des National Institute of Information and Communications Technology (NICT) erzielten 1,02 Petabits pro Sekunde (127.500 Gigabyte pro Sekunde) über eine Distanz von 1.808 km . Pro Kilometer sind das 1,86 Exabits , was neuer Weltrekord ist. Der bisherige Rekord lag bei 1,71 Exabits pro Sekunde pro km und wurde im Oktober 2023 aufgestellt.

Laut dem Forschungsteam nutzt das neue Glasfaserkabel die üblichen C- und L-Frequenzbänder. Dadurch lasse es sich problemlos in bestehende Infrastruktur integrieren, was bei Multicore-Glasfaserkabeln anderer Hersteller nicht so einfach möglich ist.

Verstärker und Signalprozessor

So viele Daten auf so eine hohe Distanz zu transportieren, erfordert spezielle Maßnahmen, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Die Forscher nutzen dazu einen optischen Verstärker, der die Signale der C- und L-Bänder verarbeitet. Weiters wird ein Signalprozessor genutzt, um am Ende der Übertragung Interferenzen zu entfernen. Dieser baut auf Algorithmen auf, die laut den Forschern über Jahre hinweg entwickelt wurden.

Der Hersteller Sumitomo, der an dem Projekt beteiligt ist, könne laut eigenen Angaben das 19er-Glasfaserkabel problemlos in Serienproduktion herstellen. Die Forscher sehen aber noch Verbesserungsbedarf, bevor eine praktische Anwendung möglich wird. Allerdings nicht beim Kabel selbst, sondern beim Verstärker und Signalprozessor. Diese sollen effizienter werden, bevor die neuen Kabel im Boden oder am Meeresboden verlegt werden.