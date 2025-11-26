Wie kommt eigentlich das WLAN in den Zug?

In den vergangenen 10 Jahren haben Mobilfunk- und Bahnbetreiber stark aufgerüstet. Warum es gerade an starken Reisetagen trotzdem hakt.

In den kommenden Wochen werden wieder besonders viele Menschen in Österreich in den Zug steigen: zum Beispiel für den Städtetrip zum Weihnachtsmarkt oder den Feiertags-Besuch bei der Familie.

Für viele davon ist es dabei selbstverständlich, am Laptop zu arbeiten, am Tablet eine Serie zu streamen oder am Smartphone durch soziale Netzwerke zu scrollen. Etwa 2/3 der Fernverkehrspassagiere verbinden sich dafür mit dem WLAN, wie Daten von ÖBB und Westbahn zeigen.

Auch wenn es sich mittlerweile so anfühlen mag, waren WLAN und mobiler Netzempfang nicht immer eine Selbstverständlichkeit im Zug. Die Westbahn ging im Dezember 2011 mit kostenlosem Internetzugang für alle Fahrgäste an den Start, die ÖBB statteten damals zunächst 7 Railjets mit gratis WLAN aus.

➤ Mehr lesen: Ernüchternd: Westbahn-WLAN im Test (2011)

Heute wird längst kein Zug mehr angeschafft, der nicht standardmäßig Internetzugang ermöglicht. Die bestehenden Nahverkehrsflotten werden laufend aufgerüstet, so die ÖBB.

Netzausbau entlang der Strecken

Doch wie kommt das WLAN nun in den Zug? Eine Verbindung über ein schnelles Glasfaserkabel geht aus offensichtlichen Gründen nicht, die Datenübertragung muss über die Luft passieren.

Dafür starteten die ÖBB gemeinsam mit den 3 Netzanbietern A1, Drei und Magenta im Jahr 2015 ein Ausbauprogramm entlang der Hauptverkehrsstrecken. Mittlerweile sind 1.400 Kilometer – darunter die Weststrecke, Teile der Südstrecke, sowie die S-Bahn-Zuläufe der Landeshauptstädte – lückenlos mit 2G und 4G versorgt. Ein Ausbau auf 5G ist bereits in Planung.

SIM-Karten aller Anbieter

Genau wie ein Smartphone oder ein mobiler Router braucht auch ein Zug eine SIM-Karte, um sich mit dem Mobilfunknetz zu verbinden. Um die maximale Bandbreite zu ermöglichen, verfügen Züge in der Regel über SIM-Karten aller 3 Betreiber. Sie können sich also gleichzeitig ins Netz von A1, Drei und Magenta einwählen.

„Wir haben auf der einen Seite die Basisstationen, sozusagen Funkmasten, die das Signal aussenden. Dieses Signal wird von Antennen am Zug aufgefangen, und darüber versorgen wir die sogenannten Access Points. Von denen gibt es 2 pro Wagen. Die haben jeweils 2 Antennen und damit erreichen wir auch den letzten Winkel im Waggon“, erläutert Christian Pettauer. Als CIO ist er für alle IT-Angelegenheiten der Westbahn verantwortlich.