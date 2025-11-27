Bitcoin-Kurs wieder auf über 90.000 US-Dollar gestiegen

Nach dem Allzeithoch im Oktober ging es mit dem Kurs der Kryptowährung ziemlich bergab. Jetzt kommt die Erholung.

Nach den Kurseinbrüchen Anfang der Woche erholt sich Bitcoin offenbar wieder von seinem Abwärtstrend. In einem freundlichen Marktumfeld stieg die bekannteste Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp am Mittwoch wieder über 90.000 US-Dollar. Jetzt, Donnerstagfrüh, liegt der Kurs bei 91.405 US-Dollar.

Dieses Niveau wurde zuletzt vor knapp einer Woche erreicht, bevor eine Talfahrt begann, die den Kurs sogar auf unter 85.000 US-Dollar fallen ließ. Im Oktober war der Bitcoin 126.200 US-Dollar wert – ein Allzeithoch.

➤ Mehr lesen: Wie österreichische Forscher Krypto-Betrüger auffliegen lassen

Hoffnung auf US-Leitzinssenkung

Am Kapitalmarkt hatten sich zuletzt wieder Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember breit gemacht. Hintergrund sind Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten.

Niedrigere Zinsen kommen riskanten Anlagen wie Kryptowährungen zugute. Diese werfen selbst keine Zinsen ab.

"Anleger suchen wieder das Risiko"

"Die Anleger suchen wieder das Risiko und beenden offensichtlich zunächst die Serie der Gewinnmitnahmen", schrieb Experte Timo Emden von Emden Research.

Zudem könnten sich weiterhin Schnäppchenjäger auf die Pirsch begeben und sich mit Bitcoin eindecken. Sollte der jüngste Rückgang verstärkt als Kaufgelegenheit wahrgenommen werden, dürfte dies den Aufwärtsimpuls verstärken.