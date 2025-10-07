Bitcoin springt auf neues Allzeithoch: Das sind die Gründe

Neben Bitcoin befinden sich auch viele andere Kryptowährungen auf einem Höhenflug.

Als Grund für den Höhenflug verweisen Experten auf die wachsende fiskalische Sorgen in einigen der größten Volkswirtschaften der Welt - beispielsweise USA und Frankreich.

Ethereum seht beispielsweise bei 4.740 Dollar und damit kurz vor einem neuen Allzeithoch. Der Binance Coin BNB ist auf einen neuen Rekordwert gesprungen, Cardano , Solana , Dogecoin sind in den vergangenen Tagen ebenso stark angestiegen.

Der Bitcoin setzt seine Rekordjagd fort. Am Montagabend kletterte die älteste und bekannteste Digitalwährung auf einen neuen Höchstwert von rund 126.200 US-Dollar . Auch andere Kryptowährungen stiegen im Wert.

Unsicherheiten in USA und Frankreich

So hatte es in Washington in der vergangenen Woche mehrere Abstimmungen im Senat zu Entwürfen für den Haushalt gegeben - doch diese verfehlten die notwendige Zahl der Stimmen. Damit kam es zum teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte. Dieser so genannte Shutdown kann die Konjunktur der US-Volkswirtschaft ausbremsen, wenn er länger andauern sollte.

In Paris schaukelt sich nach dem Rücktritt von Frankreichs neuem Premierminister Sébastien Lecornu nach nur vier Wochen im Amt die politische Krise weiter hoch. Vor diesem Hintergrund griffen die Anleger verstärkt nicht nur bei den als relativ sicher wahrgenommenen Rohstoffen wie Gold oder Silber zu. Auch Kryptowährungen waren gefragt.

Im Gegenzug zum Kryptotrend trennten sich die Anleger von traditionellen Währungen wie dem US-Dollar, dem Euro und dem Yen.

Gewinnmitnahmen möglich

"Die Unsicherheit infolge der politischen Blockade in Washington und die Sorge bezüglich einer anhaltenden Dollar-Entwertung treiben Investoren in Bitcoin", schrieb Experte Timo Emden von Emden Research.

Die Kryptowährung werde als dezentraler, begrenzter Vermögenswert jenseits traditioneller Märkte angesehen. Angesichts ambitionierter Kurshöhen sollten sich Investoren allerdings auf mögliche Gewinnmitnahmen einstellen, fuhr Emden fort. Ein Rutsch unter die Marke von 120.000 US-Dollar dürfte nicht allzu überraschend kommen.

