Mysteriöse Transaktion von Satoshi-Ära-Bitcoins im Milliardenwert

Am 4. Juli 2025 sorgte eine ungewöhnlich große Bitcoin-Transaktion für Aufsehen in der Kryptoszene. Über 80.000 Bitcoins, die seit mehr als 14 Jahren in sogenannten „Satoshi-Era“-Wallets lagerten, wurden in mehreren Schritten auf neue Adressen verschoben.

Der Gesamtwert dieser Transfers beläuft sich auf rund 7,3 Milliarden Euro. Davon berichtet unter anderem CoinDesk. Demnach handelt es sich um die bislang größe Transaktion von Coins aus der Satoshi-Ära. Bekannt gemacht hat die Verschiebung der Analyse-Dienst Arkham.

Die betroffenen Wallets erhielten die Coins zum großen Teil 2011, in einer Zeit, als Bitcoin noch einen Wert von nur um die 50 Euro-Cent hatte. Teilweise wurden die “alten” BTC durch Mining erzeugt und lagen seitdem brach.

