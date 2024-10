Bereits seit Jahren wird über die wahre Identität des Bitcoin-Erfinders , der das entsprechende Whitepaper verfasst hat, spekuliert und gerätselt. In der Nacht auf Mittwoch wurde in den USA mit Money Electric nun eine neue Dokumentation des US-Fernsehsenders HBO ausgestrahlt, die sich mit der populärsten aller Kryptowährungen befasst. Bereits im Vorfeld wurde angedeutet, man habe herausgefunden, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt.

Filmemacher Hoback ist unter anderem für sein Werk Q: Into the Storm aus dem Jahr 2021 bekannt. Die HBO-Miniserie untersucht Ursprünge und den Aufstieg der QAnon-Verschwörungstheorie.

Reaktion von Todd

Todd hat mittlerweile an mehreren Stellen dementiert, der Bitcoin-Erfinder zu sein. In einem E-Mail an Coindesk bestätigt er zwar, dass das Interview so stattgefunden habe, sagt aber auch, er sei nicht tatsächlich Nakamoto. Auch auf X postete er das.