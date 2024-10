Das Mysterium um Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto geht weiter

" Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System " - So lautet der Titel eines Leitfadens, der im Oktober 2008 veröffentlicht wurde. In dem 9-seitigen Schriftstück wird die Idee einer dezentralisierten digitalen Währung detailliert beschrieben. Das Whitepaper wird als Grundsteinlegung des Bitcoins gehandelt – hier geht es zum PDF .

Das Rätsel wurde noch nicht gelöst

Dieses Rätsel beschäftigt seit 16 Jahren die Bitcoin-Community genauso wie Journalisten und Filmemacher. Die wahre Identität von Satoshi Nakamoto ist nach wie vor unbekannt. Als gesichert gilt, dass es sich dabei um ein Pseudonym und nicht um einen echten Namen handelt.

Nun will eine TV-Dokumentation des US-Senders HBO die Identität des Bitcoin-Vaters enthüllt haben. Doch schon wenige Stunden nachdem die Doku am Dienstagabend in den USA ausgestrahlt wurde, hagelt es heftige Kritik von allen Seiten. Unsauberer Journalismus und fragwürdige Recherche lauten einige der Vorwürfe.

Der Dokumentarfilm "Money Electric" kommt zum Ergebnis, dass der 39-jährige Softwareentwickler Peter Todd hinter Satoshi Nakamoto steckt. Dieser dementiert jedoch heftig. Ebenso wenig liefert die Doku stichhaltige Beweise. Das Rätsel um den Bitcoin-Erfinder bleibt also weiterhin bestehen.

➤ Mehr lesen: Filmemacher will mysteriösen Bitcoin-Erfinder gefunden haben