Chinas "Roboter-Armee": Martialisches Video zeigt Auslieferung

17.11.2025

Ein Video, in dem Hunderte humanoide Roboter im Gleichschritt losmarschieren, macht derzeit die Runde.

Das chinesische Unternehmen Ubtech Robotics hat mit der Auslieferung des Walker S2 begonnen. Um das zu feiern, wurde ein Video veröffentlicht – das bei manchen Menschen eher Panik statt Begeisterung schürt. In dem Video stehen Hunderte Walker S2 in einer Halle. Gleichzeitig marschieren die Roboter los. Sie laden sich selbst in Lkw ein. Zum Abschied salutiert einer der Roboter.

Was durchaus eindrucksvoll aussieht, empfinden manche wie das Ausrücken einer Roboter-Armee. Sie ziehen Vergleiche zu Science-Fiction-Filmen und verweisen auf Chinas Tests von Kampfrobotern bei den Streitkräften.

Roboter kann eigenen Akku tauschen Dazu kommt Kritik, dass diese Massenauslieferung von Robotern zu Massenkündigungen von menschlichen Mitarbeitern führen könnte. Ubtech hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie gut Walker S2 für industrielle Anwendungen nutzbar sei. Außerdem könne er rund um die Uhr arbeiten. Möglich ist das, weil er seinen eigenen Akku tauschen kann.