Dieser Roboter kostet weniger als so manches Smartphone
Mit 1.200 Euro kann man sich ein neues Highend-Smartphone kaufen. Oder man könnte das Geld in “Bumi” investieren.
So heißt der wohl günstigste humanoide Roboter, der für Unterhaltungs- und Bildungszwecke entwickelt wurde und umgerechnet etwa 1.206 Euro kostet. Hergestellt hat ihn das chinesische Start-up “Noetix Robotics”, wie technode berichtet.
Bumi, der tanzende Roboter
Laut dem Unternehmen ist Bumi 94 Zentimeter groß, 12 Kilogramm schwer und sein Akku soll 2 Stunden halten. Im folgenden Video zeigt er, wie gut er tanzen kann.
Zwar ist das auch lustig zum Anschauen, damit will das Unternehmen aber wohl eher seine Agilität und Stabilität unter Beweis stellen. Der Roboter soll über ein Bewegungssteuerungssystem und eine offene Programmierschnittstelle zum Lernen verfügen. Damit soll er Anfängern das Programmieren beibringen oder auf Befehle reagieren können. Laut dem Unternehmen ist er aber nicht für den Haushalt gedacht.
Leistbare Roboter für Konsumenten
Noetix Robotics hat bereits in diesem Jahr mit anderen Robotern, wie dem N2, auf sich aufmerksam gemacht. Dieser kleine Roboter nahm am weltweit ersten Halbmarathon für Roboter teil und schaffte es als einer von vieren ins Ziel, wie engadget berichtet. Insgesamt sollen 21 Roboter teilgenommen haben.
Laut Noetix sei das Besondere an Bumi, dass er den Eintritt humanoider Roboter in den Verbrauchermarkt markiere. Andere derzeit erhältliche Roboter kosten weit mehr. Der Roboter Optimus aus dem Hause Tesla soll beispielsweise zwischen 20.000 und 25.000 US-Dollar kosten.
