Dieser Roboter kostet weniger als so manches Smartphone

Hergestellt wurde er von dem chinesischen Start-up “Noetix Robotics”.

Mit 1.200 Euro kann man sich ein neues Highend-Smartphone kaufen. Oder man könnte das Geld in “Bumi” investieren.

So heißt der wohl günstigste humanoide Roboter, der für Unterhaltungs- und Bildungszwecke entwickelt wurde und umgerechnet etwa 1.206 Euro kostet. Hergestellt hat ihn das chinesische Start-up “Noetix Robotics”, wie technode berichtet.

➤ Mehr lesen: Dieser Roboter sitzt auf eurer Schulter und zeigt euch die Stadt

Bumi, der tanzende Roboter

Laut dem Unternehmen ist Bumi 94 Zentimeter groß, 12 Kilogramm schwer und sein Akku soll 2 Stunden halten. Im folgenden Video zeigt er, wie gut er tanzen kann.