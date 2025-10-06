der Roboterhund in einer Höhle

Der chinesische Roboterhund soll dorthin, wo es Menschen nicht hin schaffen.

© Peking University

Science

China bereitet Roboter-Hunde auf Mond-Mission vor

Eine Höhle im Nordosten Chinas diente als Testgelände für die KI-gestützten Erkundungsgeräte.

Die Bedingungen auf dem Mond sind unwirtlich. Dennoch will China spätestens 2030 Menschen dorthin bringen.

Ein Team der Peking University hat daher 2 Roboterhunde für eine Erkundungsmission entwickelt. Diese wurden kürzlich in einer Höhle im Nordosten Chinas getestet, wie die South China Morning Post (SCMP) mit Verweis auf einen Social-Media-Post der Universität berichtet.

Bedingungen wie auf dem Mond

Die Höhle in der Nähe der Stadt Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang entstand durch Lavaflüsse und sei dem unterirdischen Terrain auf dem Mond daher „auffallend ähnlich“, so die Universität. Laut einer Aussendung wurde sie im Sommer als Lehr- und Übungsstation für die chinesische Weltraumforschung in Betrieb genommen.

Blick in die Höhle

Blick in die Höhle in Heilongjiang.

© Peking University

Manche Stellen seien so eng, dass Menschen nicht weiterkommen. Dort könnten die Roboterhunde die Umgebung auskundschaften. Einer davon, der „Nasenbär“, verfügt über einen flexiblen Arm. Der andere namens „Salamander“ hat einen flexiblen Körper und Räder.

Forscher Zhang Shanghang erklärt, dass die Tests dabei helfen, die autonome Navigation voranzutreiben. Die Roboter könnten Hindernisse vermeiden, Karten erstellen und mit höchster Genauigkeit die 3D-Strukturen in den Höhlen erfassen.

(futurezone) | Stand: 06.10.2025, 16:11 Uhr

