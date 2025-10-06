China bereitet Roboter-Hunde auf Mond-Mission vor

Eine Höhle im Nordosten Chinas diente als Testgelände für die KI-gestützten Erkundungsgeräte.

Die Bedingungen auf dem Mond sind unwirtlich. Dennoch will China spätestens 2030 Menschen dorthin bringen.

➤ Mehr lesen: China zeigt Raumanzug für seine Mondlandung

Ein Team der Peking University hat daher 2 Roboterhunde für eine Erkundungsmission entwickelt. Diese wurden kürzlich in einer Höhle im Nordosten Chinas getestet, wie die South China Morning Post (SCMP) mit Verweis auf einen Social-Media-Post der Universität berichtet.

Bedingungen wie auf dem Mond

Die Höhle in der Nähe der Stadt Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang entstand durch Lavaflüsse und sei dem unterirdischen Terrain auf dem Mond daher „auffallend ähnlich“, so die Universität. Laut einer Aussendung wurde sie im Sommer als Lehr- und Übungsstation für die chinesische Weltraumforschung in Betrieb genommen.