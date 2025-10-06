China bereitet Roboter-Hunde auf Mond-Mission vor
Die Bedingungen auf dem Mond sind unwirtlich. Dennoch will China spätestens 2030 Menschen dorthin bringen.
Ein Team der Peking University hat daher 2 Roboterhunde für eine Erkundungsmission entwickelt. Diese wurden kürzlich in einer Höhle im Nordosten Chinas getestet, wie die South China Morning Post (SCMP) mit Verweis auf einen Social-Media-Post der Universität berichtet.
Bedingungen wie auf dem Mond
Die Höhle in der Nähe der Stadt Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang entstand durch Lavaflüsse und sei dem unterirdischen Terrain auf dem Mond daher „auffallend ähnlich“, so die Universität. Laut einer Aussendung wurde sie im Sommer als Lehr- und Übungsstation für die chinesische Weltraumforschung in Betrieb genommen.
Manche Stellen seien so eng, dass Menschen nicht weiterkommen. Dort könnten die Roboterhunde die Umgebung auskundschaften. Einer davon, der „Nasenbär“, verfügt über einen flexiblen Arm. Der andere namens „Salamander“ hat einen flexiblen Körper und Räder.
Forscher Zhang Shanghang erklärt, dass die Tests dabei helfen, die autonome Navigation voranzutreiben. Die Roboter könnten Hindernisse vermeiden, Karten erstellen und mit höchster Genauigkeit die 3D-Strukturen in den Höhlen erfassen.
