Chinesischer Roboterhund ist fast doppelt so stark wie "Spot"

„A2 Stellar Explorer“ von Unitree kann auch Purzelbäume schlagen oder sich auf einem Bein drehen.

Der chinesische Hersteller Unitree – u.a. bekannt für seine boxenden humanoiden Roboter – hat kürzlich einen neuen Roboterhund vorgestellt. Das Modell heißt „A2 Stellar Explorer“ und stellt „Spot“ vom Konkurrenten Boston Dynamics in vielen Aspekten in den Schatten.

Der 37 Kilogramm schwere Roboterhund aus Alu-Legierungen und widerstandsfähigem Plastik kann bis zu 3 Stunden am Stück gehen und schafft je nach Beladung zwischen 12,5 und 20 Kilometern. Spot macht durchschnittlich nach eineinhalb Stunden schlapp.

Im Stand bis zu 100 Kilogramm Last

A2 Stellar Explorer ist für industrielle Anwendungen gedacht und kann dementsprechend schwere Lasten schleppen. Er kann auf seinem „Rücken“ bis zu 25 Kilogramm tragen, Spot schafft nur 14 Kilogramm. Im Stand hält das Unitree-Modell sogar 100 Kilogramm aus – etwa in Form eines Erwachsenen, der auf ihn draufspringt.

Die vier Beine können zusätzlich mit kleinen Rädern versehen werden. In dem Fall erreicht der Roboter Maximalgeschwindigkeiten von 5 m/s (18 km/h).

12 Motoren für viel Beweglichkeit

Der Roboter nimmt seine Umgebung mittels 2 LiDAR-Sensoren – jeweils vorne und hinten – sowie einer HD-Kamera mit Scheinwerfer wahr. Dank Dual-Batterie-System mit je 9000 mAh kann man das Gerät im laufenden Betrieb „auftanken“.

Durch seine 12 Motoren wird er auch mit herausforderndem Terrain fertig: er kann Stufen von 30 Zentimetern überwinden und bewältigt Steigungen bis 45 Grad. Außerdem kann er Purzelbäume schlagen und auf einem Bein „tanzen“.

Was der Roboterhund kostet, verrät Hersteller Unitree derzeit nicht. Die Modelle der B-Serie, ebenfalls 4-beinige Industrieroboter, starten preislich bei 100.000 US-Dollar (ca. 86.000 Euro).