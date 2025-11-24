China: Starlink kann mit 2.000 Drohnen über Taiwan blockiert werden

24.11.2025

Chinesische Forscher haben berechnet, wie die taiwanische Insel komplett von dem Satelliten-Internet abgeschottet werden kann.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist für China eine Fallstudie. Oder genauer gesagt: eine Fail-Studie. Man sieht all die Fehler, die Russland gegen die von Anfang an vermeintlich unterlegene Ukraine gemacht hat und will diese keinesfalls bei einer Invasion von Taiwan wiederholen. Einer davon ist, dass Russland nicht geschafft hat, die Kommunikation im Einfallsgebiet zu unterbinden. Maßgeblich dafür verantwortlich war Starlink. Chinesische Forscher haben jetzt simuliert, wie man Taiwan von dem Satelliten-Internet aussperren kann, berichtet die South China Morning Post (scmp). Kommunikation der Verteidiger stören Eines der ersten Ziele bei einer Invasion ist die Kommunikations-Infrastruktur. Sind Sendeanlagen und Funktürme zerstört, kann der Feind keine Befehle mehr erhalten, Informationen weitergeben und sich nicht effizient koordinieren. Russland hat die ukrainische Infrastruktur angegriffen, aber nicht damit gerechnet, wie gut das kommerzielle Satelliten-Internet von SpaceX funktioniert. Schon kurz nach Beginn der Invasion erhielt die Ukraine Starlink-Terminals und setzt diese seit her effektiv ein. Zum Missfallen von SpaceX-Chef Elon Musk wurden sie nicht nur für die Kommunikation, sondern auch zum Steuern von Kamikaze-Booten genutzt. ➤ Mehr lesen: Ukraine: Soldat beschreibt, wie Elon Musk eine Attacke ruinierte

Russland versuchte, die Starlink-Signale zu jammen, was aber nur kurze Zeit funktionierte. SpaceX hat die Satelliten-Konstellation verschoben und die Software aktualisiert, wodurch die Jammer nutzlos wurden. Im Rahmen einer chinesischen Studie wurde jetzt berechnet und simuliert, ob diese Gegenmaßnahmen ausgehebelt werden können. Warum Starlink schwer zu jammen ist Die Antwort ist ja, aber der Aufwand ist erheblich. Bis zu 2.000 Jammer müssten rund um die Uhr aktiv sein, um Taiwan vollständig von Starlink abzuschirmen. Das Jammen von traditionellen Kommunikationssatelliten sei laut den chinesischen Forschern unkompliziert. Sie befinden sich in einem geostationären Orbit. Das mache es einfach, deren Signal mit dem Störsignal einer starken Bodenstation zu überlagen. Die Orbits der bereits über 8.000 Starlink-Satelliten im All seien aber nicht fix, sondern würden sich ständig ändern. Außerdem ist ein Terminal am Boden nicht nur mit einem Satelliten verbunden, sondern springt zwischen mehreren hin und her, wodurch eine Art Mesh-Netzwerk entsteht. Wenn ein Starlink-Satellit blockiert wird, springt das Terminal am Boden einfach zum nächsten. ➤ Mehr lesen: Wie funktioniert Starlink und warum ist es so schwierig zu ersetzen? Außerdem würden die Satelliten Phased-Array-Antennen nutzen – also mehrere kleine Antennen, statt eine große. Hinzu kommt, dass sie Frequenzwechsel beherrschen. Beides zusammen erschwert das Jamming.

Ukrainische Soldaten bauen ein Starlink-Terminal auf - mit Tarnnetz © REUTERS / Inna Varenytsia