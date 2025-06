China testet einzigartige Schiffe für Invasion von Taiwan

Rampe für militärische Schiffe und zivile Fähren

Die Shuiqiao-Schiffe selbst transportieren keine Truppen. Sind die Rampenschiffe einmal am Meeresboden verankert, sollen an ihnen Landungsschiffe und auch zivile Fähren andocken, um Soldaten und Panzer an Land zu bringen. Die chinesische Armee hat bereits in der Vergangenheit Truppenversuche mit zivilen Fähren durchgeführt und offen gesagt, dass diese bei einem Angriff auf Taiwan militärisch genutzt werden.