China revolutioniert Antrieb von Langstrecken-Drohnen

HALE-Drohnen wie die US-amerikanische RQ-4 Global Hawk oder Chinas CH-9 operieren in Höhen von über 10.000 Metern , wo die Luft dünner ist bzw. die Dichte stark abnimmt. Das heißt, die Fluggeräte müssen in solchen Höhen schneller fliegen, um den geringeren Auftrieb zu kompensieren. Das wiederum benötigt aber mehr Treibstoff .

Das erlaubt es, dass die Drohnen selbst bei sehr geringen Geschwindigkeiten noch fliegen können, ohne den Auftrieb zu verlieren. „Diese Technologie birgt das Potenzial, die Ausdauer von HALE-Drohnen (High Altitude Long Endurance) zu verlängern“, erklärte das Team unter der Leitung von Zhang Xin , einem leitenden Wissenschaftler des State Key Laboratory of Aerodynamics .

Plasma von Hochspannungsgeneratoren

Die neue Technologie basiert auf der Erzeugung von Plasma durch Hochspannungsgeneratoren, die auf den Flügeln der Drohnen installiert werden. Das beeinflusst die umgebende Luftströmung, verhindert das Abreißen des Luftstroms an den Flügeln und erhöht so den Auftrieb, selbst bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten oder in dünner Atmosphäre.