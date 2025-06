Riesiger Stealth-Nurflügler auf Militärbasis in China aufgetaucht

China rüstet sein Militär laufend auf, sowohl an Land als auch auf See und in der Luft. Auf einer Testbasis in der Region Xinjiang wurde nun ein bislang unbekanntes Fluggerät gesichtet. Zu sehen ist es auf Satellitenbildern, die von The War Zone veröffentlicht wurden. Bei dem augenscheinlichen Nurflügler könnte es sich demnach um eine Stealth-Drohne handeln. Denkbar, aber eher unwahrscheinlich ist, dass es sich um eine Art Stealth-Bomber handelt.

Besonders bemerkenswert ist die Größe des Fluggerätes, überhaupt wenn es sich tatsächlich um eine Drohne handelt. Ausgehend von der Größe der umliegenden Gebäude kann man davon ausgehen, dass die Spannweite rund 50 und die Länge rund 14 Meter beträgt. Das entspricht in etwa den Maßen des US-Tarnkappenbombers B-2 bzw. B-21. Die im Vergleich dazu weniger pfeilartige Form könnte für eine besonders lange Reichweite sprechen.