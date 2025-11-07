China stellt Super-Flugzeugträger Fujian offiziell in Dienst

China hat seinen Flugzeugträger Fujian offiziell in Dienst gestellt. Staats- und Parteichef Xi Jinping nahm bei der Zeremonie auf der Insel Hainan am Mittwoch vor mehr als 2.000 Marine-Seeleuten symbolisch eine Fahne entgegen, wie das Staatsfernsehen erst heute berichtete.

Die in China entwickelte und nach der südostchinesischen Provinz benannte Fujian ist nach der Shandong und der Liaoning der dritte Flugzeugträger der Volksbefreiungsarmee. Die Shandong hatte China zwar selbst gebaut, sich dabei aber an einer sowjetischen Schiffsklasse orientiert.

Die Liaoning ist Chinas erster Flugzeugträger. Sie wurde 1998 von der Ukraine gekauft.

Fujian als Machtdemonstration

2022 tauchten erstmals Bilder der Fujian auf. Vor wenigen Wochen war der Flugzeugträger zu einem letzten Test ins Südchinesische Meer ausgelaufen, wo es in Sanya auf Hainan nun vor Anker lag. Auf dem Weg dorthin hatte der Koloss die Taiwanstraße passiert - die Meerenge zwischen China und der Inselrepublik Taiwan, die Peking annektieren will.

Mit der Fujian will China die von Präsident Xi Jinping angeordnete Modernisierung seines Militärs und der Marine - eine der größten der Welt - zur Schau stellen. Der neue Flugzeugträger dient damit auch als Machtsymbol im Westpazifik, wo die USA mit Militärbasen präsent sind.

EMALS, aber kein Atomantrieb

Mit der Fujian schließt Peking technologisch zu den USA auf, denn der Flugzeugträger ist mit einem elektromagnetischen Katapult (EMALS) ausgestattet. Bislang hatten die USA mit der USS Gerald R. Ford als einziges Land einen Flugzeugträger mit dieser Technologie im Dienst. Das Katapult ermöglicht laut Experten schnellere Flugzeugstarts und kann feiner auf verschiedene Flugzeugtypen und Drohnen eingestellt werden.