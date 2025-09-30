China: Neuer Flugzeugträger Typ 004 könnte der größte der Welt werden

Ein computergeneriertes Bild der 004, das zeigt, wie der Träger aussehen könnte.

China hat offenbar mit dem Bau seines ersten Flugzeugträgers mit Nuklearantrieb begonnen. Er soll die Nimitz- und Ford-Klasse in den Schatten stellen.

China dürfte mit dem Bau seines 4. Flugzeugträgers, die nuklearbetriebene Typ 004, begonnen haben. Darauf deuten Satellitenbilder und entsprechende Analysen hin. Auf der Satellitenansicht ist die mögliche Konstruktionsstätte zu sehen, daneben ist ein Schiff angelegt. Anhand dessen, wahrscheinlich ein Zerstörer vom Typ 055B, wird die mögliche Größe des neuen Trägers abgeschätzt.

Es ist nicht der erste Hinweis auf den Baubeginn. Schon im Februar gab es entsprechende Satellitenaufnahmen. ➤ Mehr lesen: Chinas nuklearer Super-Flugzeugträger: Erster Hinweis auf Baubeginn Ein weiterer neuer Hinweis, zumindest auf die Entwicklung des Trägers, ist eine Mock-up-Anlage in Wuhan. Dort wurde zuvor die Fujian nachgebildet. Nun zeigen Bilder Veränderungen an der Inselstruktur und dem Deck. Die neue Konfiguration ähnelt dem US-Flugzeugträgers Gerald R. Ford. Mit solchen Mock-ups wird das Design auf seine Praxistauglichkeit geprüft.

Super-Flugzeugträger Typ 004 wird als Super-Flugzeugträger eingestuft. Als "Super" gelten Flugzeugträger mit einer Verdrängung von über 75.000 Tonnen. Chinas neuester Träger, die Fujian, hat eine Verdrängung von etwa 80.000 Tonnen. Beobachter gehen davon aus, dass 004 eine Verdrängung von 110.000 bis 120.000 Tonnen aufweisen wird. Damit übertrifft er die US-amerikanischen Superträger der Gerald R. Ford-Klasse, deren Verdrängung bei etwa 100.000 Tonnen liegt. Auch die ältere Nimitz-Klasse liegt mit bis zu 106.000 Tonnen darunter, wodurch die Typ 004 der größte Flugzeugträger der Welt werden könnte.

Auch wenn es nicht offiziell bestätigt wurde, geht man davon aus, dass 004 über einen Nuklearantrieb verfügen wird. Dieser verleiht ihr quasi unbegrenzte Reichweite. Der nukleare Antrieb bietet auch Vorteile bei der Stromversorgung für elektronische Systeme und für die elektromagnetischen Katapulte.

Elektromagnetische Katapulte Wie auch die Fujian dürfte 004 über dieses neuartige Katapultsystem verfügen, bei dem die Jets mittels Elektromagneten beschleunigt werden, um abheben zu können. Der Jet wird an einem Katapultschlitten befestigt, der sich in der Startbahn befindet. Die Elektromagneten beschleunigen den Schlitten - und gleichzeitig auch das an ihm befestigte Flugzeug. Nachdem das Flugzeug die erforderliche Geschwindigkeit für das Abheben erreicht hat, löst es sich vom Schlitten. Der Schlitten wird am Ende der Katapultbahn abgebremst und für den nächsten Start zurückgeführt.

Elektromagnetische Katapulte bieten gegenüber konventionellen Dampfkatapulten mehrere Vorteile: Sie ermöglichen eine präzise Steuerung der Beschleunigung, wodurch sie auf unterschiedliche Flugzeugtypen und deren Gewicht optimal angepasst werden können. Dies schont die Flugzeuge, besonders leichtere Drohnen, vor Überbelastung. Zudem sind elektromagnetische Systeme wartungsärmer, mechanisch weniger komplex und erlauben kürzere Startintervalle. Zusätzlich sind sie beim Energieverbrauch effizienter und brauchen weniger Personal für den Betrieb. Bisher nutzen nur die Ford-Klasse der USA und die Fujian elektromagnetische Katapulte. ➤ Mehr lesen: Flugzeugträger für 1 Cent verkauft: Letzte Fahrt der USS John F. Kennedy

Die seitlichen Katapulte der USS Gerald R. Ford © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

Flugzeuge und Drohnen Die Luftflotte des Trägers 004 soll unter anderem J-15 Kampfjets, den Stealth-Jet J-35A sowie Frühwarnflugzeuge vom Typ KJ-600 umfassen. Zudem ist der Einsatz unbemannter Drohnen wie der GJ-11 Sharp Sword vorgesehen. Auch die Fujian wird diese Flugzeuge und Drohnen beherbergen.

Es gibt zudem Hinweise, dass China eine Flugzeugträgervariante des Stealth-Jets J-50 entwickelt. Kürzlich sind Fotos des Flugzeugs aufgetaucht, die zeigen, dass es mit Zwillingsreifen am Bug ausgestattet ist. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass das Fahrwerk verstärkt ist, um Starts per Katapult und Landungen per Fangseil standzuhalten. ➤ Mehr lesen: Chinas geheimer Stealth-Fighter J-50 zeigt sich so deutlich wie nie zuvor

Chinesischer Kampfjet J-50 am Boden © X

Einzigartiger Träger China verfügt derzeit über 3 Flugzeugträger: die Liaoning (Typ 001), die Shandong (Typ 002) und die Fujian (Typ 003), wobei die Fujian sich aktuell noch in der Phase der Erprobung befindet. Für China wäre 004 nicht nur der größte Flugzeugträger, sondern auch der Erste, der einen Nuklearantrieb hat. Der Stapellauf könnte schon im Jahr 2030 stattfinden.