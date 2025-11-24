Vulkan heizt für heißestes Geothermiekraftwerk der Welt

Ein Vulkan soll für „überkritisches“ Wasser in der Anlage sorgen und im Vergleich zu bestehenden bis zu 10 Mal mehr Energie erzeugen.

Der Newberry-Vulkan im US-Bundesstaat Oregon gilt als aktiv mit sehr hohem Gefährdungspotenzial. Das Start-up Mazama Energy will die höllische Hitze, die damit einhergeht, für nachhaltige Stromproduktion nutzen.

Die Erdwärme-Anlage des Unternehmens hat kürzlich 331 Grad Celsius erreicht, wie die Washington Post berichtet. Das ist ein Rekord, aber nur ein erster Schritt, wie das Start-up selbst angibt.

Mazama Energy will der erste Anbieter werden, der aus sogenanntem „superheißen Gestein“ Elektrizität generiert. In der Anlage in Oregon verbindet das Unternehmen 2 Trends, die geothermische Energie günstiger und leichter erhältlich machen könnten – einerseits ein geschlossener Wasserkreislauf, andererseits sehr hohe Temperaturen.

Wasser ins Gestein pumpen

Historisch war natürlich vorkommender Wasserdampf, der durch Wasservorkommen bei heißem Gestein entstand, die einzige Möglichkeit, geothermische Energie zu nutzen. Dadurch konnte Erdwärme nur örtlich begrenzt zur Stromproduktion eingesetzt werden. Mazama Energy bringt dagegen Wasser von außen in die Anlage, statt auf natürliche Quellen zurückzugreifen.

Ähnlich wie beim Fracking in der Öl- und Gasindustrie pumpt das Unternehmen Wasser in das heiße Gestein, um Dampf zu erzeugen. Das erhöht allerdings die Gefahr von Erdbeben, erst im Juli gab es am Newberry leicht spürbare Erschütterungen mit einer Stärke von 2,5 auf der Richterskala. Gute Überwachung und entsprechende Technik könnten hier laut Expertinnen und Experten Risiken minimieren.