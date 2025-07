Geothermie: Meilenstein für Start-up, das Löcher schmilzt statt bohrt

In Geothermie werden große Hoffnungen gesetzt. Durch Bohrungen werden Wasser bzw. Dampf aus heißen Gesteinsschichten gefördert. Damit kann man Turbinen antreiben, die Strom erzeugen.

Das US-Start-up Quaise Energy hat dazu eine spezielle Methode entwickelt. Statt mechanisch zu bohren, wird mit einem hochfrequenten Mikrowellenbohrer Gestein geschmolzen und verdampft. Damit will Quaise zukünftig bis zu 20 Kilometer unter die Erdoberfläche bohren.

Gyrotron-Bohrer kam 100 Meter tief

Nun hat Quaise einen neuen Meilenstein erreicht: Bei Testbohrungen in Texas sind sie mit ihren Spezialbohrern erstmalig in eine Tiefe von 100 Metern vorgedrungen. „Die Erde birgt ein enormes Reservoir an sauberer Energie – Energie, die unsere Energieversorgung grundlegend verändern könnte, wenn wir sie nutzen“, sagt Carlos Araque, CEO des Start-ups in einer Presseaussendung.

„Quaise hat nun bewiesen, dass Millimeterwellentechnologie etwas schafft, was keine andere Technologie kann: In Rekordzeit perfekt saubere Löcher durch einige der härtesten Gesteine der Erde bohren. Dieser Meilenstein bringt uns der Idee näher, Geothermie zu einer praktikablen Lösung für die Stromversorgung von Kommunen praktisch überall zu machen.“

Der Mikrowellen-Bohrer wurde ursprünglich in den Laboren des MIT entwickelt. Während bei anderen Geothermie-Bohrungen das harte Gestein mit mechanischer Kraft beseitigt wird, arbeitet der Quaise-Bohrer mit einer Technologie namens Gyrotron. Sie stammt eigentlich aus der Fusionsforschung und erzeugt Hochleistungs-Mikro- und Millimeterwellen, indem sie Elektronen mit extremer Geschwindigkeit in einem starken Magnetfeld rotieren lässt. Der Bohrer kann das Gestein buchstäblich wegschmelzen.