WLAN und WiFi sind nicht dasselbe: Das ist der Unterschied
Wer bei der nächsten Weihnachtsfeier mit unnützem Wissen punkten will, hat jetzt die Chance dazu. Denn die oft synonym verwendeten Begriffe WLAN und WiFi sind gar nicht dasselbe. Es gibt einen feinen Unterschied.
Der Begriff WLAN, also "Wireless Local Area Network" steht für ein kabelloses, lokales Netzwerk. WiFi ("Wireless Fidelity") hingegen ist ein Standard der WiFi-Alliance. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von mehr als 900 Unternehmen, die damit die Interoperabilität und Sicherheit ihrer Geräte sicherstellen wollen.
WiFi ist eine von mehreren WLAN-Technologien
WiFi ist eine der gebräuchlichsten WLAN-Technologien, der Begriff beschreibt den Standard IEEE 802.11. Er wird seit 1999 kommerziell genutzt und von der Markenberatungsfirma Interbrand in Anspielung auf den Begriff "Hi-Fi" (High Fidelity") erfunden. Er ist rechtlich als Markenname geschützt.
Jedes WiFi ist also auch ein WLAN, jedes WLAN allerdings nicht automatisch ein WiFi. Im Sprachgebrauch wird dieser Unterschied aber kaum gemacht.
Deutsch und Englisch
Während sich im Deutschen der Begriff WLAN für lokale kabellose Netzwerke mit Verbindung zum Internet etabliert hat, spricht man im Englischen hauptsächlich von WiFi. Laut Samsung kann man die Begriffe allerdings getrost als Synonyme verwenden. Die meisten werden verstehen, was damit gemeint ist.
