WLAN und WiFi sind nicht dasselbe: Das ist der Unterschied

22.11.2025

Obwohl die Begriffe oft als Synonyme verwendet werden, gibt es dennoch einen Unterschied.

Wer bei der nächsten Weihnachtsfeier mit unnützem Wissen punkten will, hat jetzt die Chance dazu. Denn die oft synonym verwendeten Begriffe WLAN und WiFi sind gar nicht dasselbe. Es gibt einen feinen Unterschied. Der Begriff WLAN, also "Wireless Local Area Network" steht für ein kabelloses, lokales Netzwerk. WiFi ("Wireless Fidelity") hingegen ist ein Standard der WiFi-Alliance. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von mehr als 900 Unternehmen, die damit die Interoperabilität und Sicherheit ihrer Geräte sicherstellen wollen.