Peinliches Debüt: Russischer humanoider Roboter stürzt bei Präsentation

13.11.2025

„AIDOL“ sollte zum Triumph aus heimischer Produktion werden, verwandelte sich aber innerhalb Sekunden in ein virales Debakel.

Bei humanoiden Robotern ist China derzeit klar führend, auch aus den USA hört man immer wieder von Entwicklungsfortschritten. Russland hat sich bisher in diesem Bereich zuletzt kaum hervorgetan. Am Dienstag wurde in Moskau nun der erste KI-gestützte russische humanoide Roboter vorgestellt. Doch die Präsentation wurde zum Desaster, wie die New York Times (NYT) berichtet.

„AIDOL“ betrat vor etwa 50 geladenen Journalistinnen und Journalisten die Bühne. Nach einigen Schritten zum triumphalen „Rocky“-Titelsong winkte der Humanoid ins Publikum, geriet ins Stolpern und stürzte schließlich zu Boden. ➤ Mehr lesen: Xpeng baut weiblichen, humanoiden Roboter Hilfloses Strampeln und ein verhedderter Vorhang Die 2 echten Menschen auf der Bühne hoben den hilflos strampelnden AIDOL dann auf und zerrten ihn weg. Ein dritter Mann versuchte, diese peinlichen Szenen mit einem schwarzen Tuch zu verdecken, was ihm nur unter Schwierigkeiten gelang. „Zuerst war da ein Moment der Stille. Dann begannen sie zu klatschen, um ihre Unterstützung zu zeigen“, sagt Journalist Dmitry Filonov, der bei der Präsentation im Publikum war, gegenüber der NYT. Die US-Zeitung konnte zunächst keine Stellungname des Herstellers bekommen. Kalibrierungs- und Beleuchtungs-Probleme Vladimir Vitukhin, CEO von AIDOL sagte gegenüber der staatlich russischen Nachrichtenagentur TASS: „Ich hoffe, dass dieser Fehler zu einer Erfahrung wird“. Die Organisatoren des Events vermuten Kalibrierungs- und Beleuchtungs-Probleme für die Ursache des Sturzes, heißt es in der NYT.