20.000 Dollar teurer Haushaltsroboter braucht jemanden, der ihn fernsteuert

Das Unternehmen braucht Trainingsdaten, mit denen die KI trainiert wird. Mit der Zeit soll der Roboter dann autonomer werden.

Das Zeitalter der humanoiden Haushaltsroboter steht kurz bevor - zumindest, wenn man den Tech-CEOs im Silicon Valley glauben mag. Einer davon, Neo vom norwegischen Unternehmen 1X, soll 2026 in den Handel kommen. Der Kostenpunkt liegt bei 20.000 Dollar oder als Abo für 500 Dollar im Monat. Doch es gibt einen Haken: Anstatt autonom unseren Geschirrspüler auszuräumen, muss Neo von einem Menschen ferngesteuert werden.

Neo wurde unter dem Namen Neo Gamma bereits Anfang des Jahres präsentiert, der Vorgänger Neo Beta im Herbst 2024. Der Butlerbot soll Kaffeekochen können, Wäsche waschen und Staub saugen. Möglich mache das alles eine KI-Software, die zusammen mit OpenAI und dem amerikanischen Robotik-Start-up Kind Human entwickelt wird.

Weiches, freundliches Design

Neo hat ein weicheres und freundlicheres Design als andere Roboter, weil er mit einem Nylongewebe verkleidet ist. Das Textil könnte Verletzungen verhindern, die bei Zusammenstößen mit einem Roboter aus härteren Materialien wie Metall sonst passieren könnten. Außerdem passiert die Kraftübertragung nicht durch Zahnräder oder hydraulischen Systemen, sondern durch sehenartige Bänder. Damit hat der Roboter etwa dieselbe Griffkraft wie ein normaler Mensch.