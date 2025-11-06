Xpeng baut weiblichen, humanoiden Roboter

06.11.2025

Noch 2026 will der chinesische Autobauer die Massenproduktion starten. Das Gerät könnte zunächst als Tour-Guide eingesetzt werden.

Humanoide Roboter gibt es mittlerweile in vielen Varianten: klein und sportlich wie den Unitree R1, weich und fürsorglich wie den GR-3 von Fourier oder ferngesteuert und tollpatschig wie das Haushaltsmodell Neo 1X. Der chinesische Hersteller Xpeng, der vorrangig für E-Autos bekannt ist, setzt mit der 2. Generation seiner „Iron“-Roboter auf eine andere Eigenschaft: Geschlechtsmerkmale. ➤ Mehr lesen: Chinesischer Hersteller baut jetzt E-Autos in Österreich Iron wurde in einer „weiblichen“ Silhouette mit Brüsten und schmaler Taille, sowie einer „männlichen“ mit breiten Schultern und definierten „Muskeln“ an Oberkörper und Armen vorgestellt. Laut Presseaussendung strebt Xpeng mit seinen Robotern nach „extremen Anthropomorphismus“, d. h. möglichst starker Vermenschlichung.

Anmutiger Gang auf dem Laufsteg Die „weibliche“ Variante des Roboters zeichnet sich durch eine besonders anmutige Gangart – fast wie auf dem Laufsteg einer Modenschau – aus. Iron verfügt laut Xpeng über eine humanoide Wirbelsäule, bionische Muskeln und eine flexible Oberfläche. Insgesamt 82 Freiheitsgrade, davon 22 in jeder Hand, verleihen dem Humanoiden menschenähnliche Bewegungsmöglichkeiten. ➤ Mehr lesen: Kuriose Messe in China zeigt hunderte neue Roboter In sozialen Netzwerken wurden Vorwürfe laut, dass es sich bei so überzeugenden Bewegungen doch nur um einen Menschen im Roboterkostüm handeln könne. Xpeng widerlegte dies durch die Demonstration des Innenlebens – dass die Kommentare von vornherein zu PR-Zwecken fingiert wurden, ist nicht auszuschließen.