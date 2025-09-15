Chinesischer Hersteller baut jetzt E-Autos in Österreich

Die beiden SUV-Modelle G6 und G9 laufen bald bei Magna Steyr in Graz vom Band. Ab Oktober sollen sie hierzulande erhältlich sein.

Der chinesische E-Auto-Hersteller Xpeng sorgte vergangenes Jahr mit einer kuriosen Kombination von Auto und eVTOL-Flugzeug für Aufsehen. Der „Land Aircraft Carrier“ wird mittlerweile in den Arabischen Emiraten getestet, wie AeroTime meldet.

Im Sortiment sind allerdings auch alltagstaugliche Fahrzeuge. 2 davon werden nun auch in Österreich hergestellt, um den europäischen Markt direkt zu bedienen, wie das Unternehmen laut Car News China am 15. September bestätigte.

Magna Steyr fertigt Xpeng-SUVs

Demnach sei die Produktion in den Grazer Auftragsfertigungswerken von Magna Steyr bereits angelaufen. Hier gefertigt werden die beiden SUV-Modelle G6 und G9, weitere seien in Planung.

Der Mittelklasse-SUV G6 hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern und lädt mit 800-Volt-Ladetechnik besonders schnell. In Deutschland ist er ab 47.600 Euro zu haben.