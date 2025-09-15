Chinesischer Hersteller baut jetzt E-Autos in Österreich
Der chinesische E-Auto-Hersteller Xpeng sorgte vergangenes Jahr mit einer kuriosen Kombination von Auto und eVTOL-Flugzeug für Aufsehen. Der „Land Aircraft Carrier“ wird mittlerweile in den Arabischen Emiraten getestet, wie AeroTime meldet.
Im Sortiment sind allerdings auch alltagstaugliche Fahrzeuge. 2 davon werden nun auch in Österreich hergestellt, um den europäischen Markt direkt zu bedienen, wie das Unternehmen laut Car News China am 15. September bestätigte.
Magna Steyr fertigt Xpeng-SUVs
Demnach sei die Produktion in den Grazer Auftragsfertigungswerken von Magna Steyr bereits angelaufen. Hier gefertigt werden die beiden SUV-Modelle G6 und G9, weitere seien in Planung.
Der Mittelklasse-SUV G6 hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern und lädt mit 800-Volt-Ladetechnik besonders schnell. In Deutschland ist er ab 47.600 Euro zu haben.
Der G6 macht laut Car News China 67 Prozent aller Verkäufe in Europa aus und ist damit das wichtigste Modell in der Region. Der G9 ist der Luxus-SUV von Xpeng, der in der Performance-Version mit Allrad-Antrieb in 4.2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt.
Forschungsstandort in München
Xpeng hat außerdem kürzlich seinen ersten Forschungsstandort in Europa eröffnet. Die Einrichtung in München soll die technische Zusammenarbeit mit den Herstellern unterstützen und Produkte für den europäischen Markt anpassen.
Geplant seien Limousinen – darunter das KI-gestützte Luxus-Modell P7+ – sowie mittelgroße SUVs und Kompakt-SUVs, die speziell für europäische Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Xpeng ist seit 2021 am europäischeChinn Markt aktiv und vertreibt seine Fahrzeuge mittlerweile in 46 Ländern.
In Österreich sollen Xpeng-Autos ab Oktober bei 5 Vertragshändlern in Wien, Salzburg, Graz und Klagenfurt erhältlich sein. Bis Ende 2025 sollen es doppelt so viele Standorte sein, heißt es bei Elektroauto News.
