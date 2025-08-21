Online-Portal liefert chinesische E-Autos direkt vor die Haustür

Eine Online-Plattform macht das Bestellen von E-Autos jetzt so einfach wie nie. Die Neuwagen werden in ganz Europa zugestellt.

Du willst ein chinesisches E-Auto kaufen? Ab sofort ist das auch online möglich. Das Portal China EV Marketplace liefert jetzt direkt aus China E-Autos an europäische Kunden und Kundinnen.

Bisher mussten diese den Wagen an einem Hafen abladen. Dank dem neuen Service soll das Bestellen eines E-Autos aus China fast so einfach werden wie das von einem Kleingerät auf Temu.

Chinesische Elektroautos bequem bestellen

„Zum ersten Mal können Elektroauto-Enthusiasten in ganz Europa ein neues chinesisches BEV oder PHEV direkt aus China bestellen und es sich direkt nach Hause liefern lassen. Unser neuer Service beseitigt die gewohnten Komplexitäten und Kopfschmerzen, die mit internationalen Autoimporten verbunden sind“, erklärt der Manager Jakub Gersl gegenüber CarNewsChina.

Zum Verkauf angeboten werden beliebte chinesische E-Auto-Marken wie BYD, Zeekr und Xpeng. Darüber hinaus werden auch Autos von nicht-chinesischen Marken wie Tesla oder Volkswagen auf der Plattform verkauft.

So funktioniert die Bestellung

Auf der Plattform kann man einfach das gewünschte Auto auswählen, dieses in den Warenkorb legen und den Bestellprozess abschließen. Sobald ein Auto in einem europäischen Hafen ankommt, werden die Kunden aufgefordert, die anfallenden Zölle und Steuern zu begleichen.

Hier unterstützt China EV Marketplace die Käufer, ebenso wie bei der anschließend erforderlichen europäischen Straßenzulassung (EU-Homologation), die bis zu 3 Wochen in Anspruch nehmen kann.

Das kostet der Autoimport aus China

Dann wird das Auto gegen eine Gebühr von durchschnittlich rund 5470 Dollar (ca. 4700 Euro) zugestellt. Mehrkosten können allerdings anfallen, wenn man sich das Auto z. B. auf eine griechische Insel bestellt.

Ein Xiaomi SU7 aus Shenzhen, den es offiziell erst ab 2027 in der EU geben wird, kostet bei China EV Marketplace derzeit etwa 31.250 Dollar (etwa 26.800 Euro). Dazu kommen die Lieferkosten und Zollgebühren, die je nach Modell unterschiedlich ausfallen können.

Statt auf den US-Markt will sich das Unternehmen nun verstärkt auf Kunden in der EU fokussieren. Die Verkäufe in die USA pausiert China EV Marketplace wegen der verhängten Zölle. Diese haben dort zu einem Verkaufseinbruch bei chinesischen E-Autos geführt.