Chinesisches E-Auto fährt 500 Kilometer nach 10 Minuten laden

Der chinesische Autohersteller Zeekr hat einen "neuen Rekord beim Schnellladen" verkündet. Die 2025er-Version des Zeekr 007 soll sich demnach in 10,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen - vorausgesetzt, man findet eine Ladestation mit einer passenden Leistung.

Dem Elektroauto wurde damit in 10,5 Minuten eine Reichweite von fast 500 Kilometer verpasst. Diese Berechnung beruht allerdings auf dem chinesischen Reichweitenstandard CLTC. 5 Minuten an der Ladestation reichen demnach für gut 270 Kilometer.

➤ Mehr lesen: BYD und CATL bringen Akkus, die man in 10 Minuten aufladen kann

Die Spitze der Ladeleistung lag bei mehr als 400 kW, eine exakte Angabe blieb Zeekr schuldig. Auch Details über die Akkukapazität gibt der Hersteller nicht an. Als Ladesäule diente eine 800-kW-Station. Somit habe der Zeekr 007 als erstes serienmäßiges E-Auto eine 5,5C-Batterie, heißt es in einer Aussendung.

Was bedeutet 5,5C?

5,5 bedeutet, dass sich ein Akku in einer Stunde 5,5-mal aufladen lässt. Bei 4C-Akkus sind es demnach 4-mal die Stunde, was einer Ladedauer von 15 Minuten entspricht. C steht für die Kapazität.

Ein 1C-Akku mit 80 kWh könnte demnach mit maximal 80kW geladen werden. 6C ist 6-mal so hoch. In diesem Fall würde die maximale Ladeleistung also bei 480 kW liegen.