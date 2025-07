BYD zahlt für Schäden, falls autonomes Einparken nicht funktioniert

BYD hat im Februar diesen Jahres sein „God’s Eye ADAS“ (advanced driver-assistance system) veröffentlicht, das in verschiedenen Varianten in allen neuen Modellen verbaut ist. Der chinesische Hersteller hat so viel Vertrauen in sein Assistenzsystem, dass er die Verantwortung für sämtliche Schäden, die beim autonomen Einparken entstehen, übernimmt.

Das umfasst die Haftung und finanzielle Abdeckung von Verlusten – also Reparaturkosten am Fahrzeug oder bei Schäden am Besitz anderer sowie Entschädigung für Verletzungen – die auf das Einpark-System zurückzuführen sind. Das gelte unabhängig davon, ob das Fahrzeug bzw. der Hersteller in einem Gerichtsprozess als schuldig befunden werde, allerdings nur in China, wie Car News China berichtet.