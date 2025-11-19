Wie sich Wärmepumpen auf das Stromnetz auswirken

Eine Studie zeigt, dass vollelektrische Häuser weniger Energie verbrauchen als angenommen.

Bei Neubauwohnungen in Großbritannien ist es mittlerweile üblich, dass ausschließlich elektrischer Strom zum Heizen und Kochen verwendet wird. Diese zunehmende Elektrifizierung wirft die Befürchtung auf, dass dadurch das Stromnetz überlastet werden könnte.

Dass das ein Irrtum ist, zeigt eine aktuelle Studie, die im Journal “Science Direct” veröffentlicht wurde. Tatsächlich verbrauchen solche vollelektrische Häuser weniger Energie als gedacht.

Lücke zwischen modelliertem und tatsächlichem Verbrauch

Im Jahr 2019 hat die britische Regierung neue Baunormen festgelegt, wie der Guardian berichtet. Demnach sollen damit die CO2-Emissionen für Neubauten in England um 80 Prozent, im Vergleich zu den Bauvorschriften aus dem Jahr 2013, reduziert werden.

2022 wurden dann 12 Wohnungen im Rahmen des “Project 80” so gebaut, dass sie diesen Vorschriften entsprechen. Diese Wohnungen befinden sich in Handsworth, Birmingham und sind unter anderem mit Luftwärmepumpen, einer guten Isolierung und Solaranlagen ausgestattet.

Die Forschenden haben die Stromverbrauchsdaten von 7 dieser Wohnungen im Zeitraum von einem Jahr untersucht und eine Lücke zwischen dem rechnerisch erwarteten und dem tatsächlichen Energieverbrauch festgestellt.

