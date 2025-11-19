A1 will mit 5G-Sendemasten Drohnen in Echtzeit aufspüren

Die sogenannte ISAC-Technologie wurde in Österreich erstmals erfolgreich demonstriert. Sie könnte den Luftraum sicherer machen.

Das 5G-Netz ermöglicht höhere Datenraten und damit schnelleres Surfen als alle vorherigen Mobilfunkstandards. Die dafür verwendeten hohen Frequenzbereiche lassen sich allerdings noch auf eine weitere Art nutzen: zum Überwachen des Luftraums. Bei der sogenannten “Integrated Sensing and Communication”-Technologie (ISAC) werden die Reflexionen der ausgesendeten Funkwellen erfasst. Durch eigens trainierte KI-Systeme kann daraus errechnet werden, ob sich in der Umgebung ein Objekt durch die Luft bewegt. A1 hat ISAC kürzlich erstmals in Österreich getestet und dabei die Bewegungen einer eigenen Drohne getrackt. Sie „zeichnete“ mit ihrer Route über dem Technologiecenter des Mobilfunkers im Wiener Arsenal das A1-Logo.

Die Drohne flog eine A1-Route durch das Wiener Arsenal. © A1

Österreich ist Vorreiter in Europa ISAC nutzt 5G-Signale wie ein hochauflösendes Radar-System, sagt A1-CTO Christian Laqué. „Im Gegensatz zu einem optischen System, also einer Kamera, funktioniert so eine Radar-Technik auch in der Nacht und bei Nebel“, erklärt Laqué weiter. Die Technologie kann nicht nur die Position eines Flugobjektes erfassen, sondern auch Höhe, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. ➤ Mehr lesen: A1 bringt 5G für alle Neu- und Bestandskunden Mobilfunkstationen müssten dafür lediglich mit einer zusätzlichen KI-Einheit versehen werden. A1 greift dabei derzeit auf Technologie des chinesischen Herstellers ZTE zurück. Die darin enthaltene leistungsstarke GPU könne in Echtzeit errechnen, was sich im Blickfeld des Sendemasts bewegt. Vergangenes Jahr hatte A1 bei der Frequenzauktion 400 MHz im dafür relevanten 26-GHz-Band in Österreich erworben. In vielen europäischen Ländern, etwa in Deutschland, seien die entsprechenden Frequenzbereiche noch gar nicht vergeben, weshalb Österreich hier einen großen Vorsprung habe, betont Laqué. Drohnen als „offensichtlichster Use Case“ Vor einigen Jahren habe man im Kontext von Drohnen noch daran gedacht, Pakete mit ihnen zu verschicken. Derzeit seien sie vor allem als potenzielles Sicherheitsrisiko im Gespräch, so Laqué. Drohnenerkennung sei daher der „offensichtlichste Use Case“ der neuen ISAC-Technologie. ➤ Mehr lesen: Wieso schießt man Drohnen über Flughäfen nicht einfach ab? Eine Drohne per Radar zu erkennen sei gar nicht so einfach, denn die Plastikbauteile reflektieren die Radiowellen schlecht. Wenn man sich den Kunststoff wegdenke, seien nur noch Batterie und Motor übrig – relativ wenig Material. Dennoch könnte man durch die genaue Auflösung, die die hochfrequenten 5G-Wellen erzeugen, mit entsprechender Software sogar die Bewegung der Drohnen-Rotoren erfassen.

Christian Laqué (links in blauer Jacke) und Kollegen verfolgen die Drohen per ISAC-Software. © A1