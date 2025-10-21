A1 bringt 5G für alle Neu- und Bestandskunden

Die Umstellung auf den neuesten Mobilfunkstandard erfolgt ab Mittwoch kostenlos und automatisch.

2019 kam der Mobilfunkstandard 5G im Testbetrieb nach Österreich. Im Folgejahr startete der großflächige Ausbau. Mittlerweile betreiben die 3 großen Mobilfunkanbieter A1, Magenta und Drei österreichweite 5G-Netze. Die Technologie ermöglicht weit schnellere Datenübertragungen als der Vorgänger 4G und hat Latenzzeiten von wenigen Millisekunden.

Ab Mittwoch, 22. Oktober schaltet A1 diesen aktuell schnellsten verfügbaren Standard schrittweise für alle seine rund 5,1 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden kostenlos frei. Eingeschlossen sind alle bestehenden Tarife von A1, inklusive Wertkartentarife B.free, heißt es in einer Aussendung.

Voraussetzung: 5G-fähige Geräte

Die Umstellung auf 5G erfolgt automatisch. Damit man es nutzen kann, braucht man allerdings ein 5G-fähiges Gerät.

Bei älteren Smartphones kann es nötig sein, 5G in den Netz-Einstellungen händisch zu aktivieren. A1 erklärt, dass Kundinnen und Kunden, die einen nicht kompatiblen Cube-Router nutzen, persönliche Angebote für ein Hardware-Upgrade erhalten.