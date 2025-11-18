Neues Google-Tool zeigt günstige Flugangebote

Google hat ein neues KI-basiertes Suchtool für Flugbuchungen vorgestellt, das ab sofort auch in Österreich verfügbar ist. Die als “Flugangebote” bezeichnete Funktion wurde in Google Flüge integriert und befindet sich derzeit in der Beta-Phase.

Die Besonderheit von Flugangebote liegt in der Möglichkeit, Suchanfragen in natürlicher Sprache zu formulieren. So kann man etwa “Einwöchiger Strandurlaub im Jänner 2026” suchen und findet entsprechende Angebote.

Günstiger als Durchschnitt

Als Ergebnis sieht man zur Frage passende Flüge, gereiht nach derzeit besonders günstigen Preisen. Google gibt dabei an, um wie viel Prozent der derzeitige Flugpreis günstiger ist, als der Durchschnittspreis. Wer möchte, kann die Ergebnisse zusätzlich filtern. Also zum Beispiel, dass man maximal eine Zwischenlandung haben möchte.

