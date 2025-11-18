Neues Google-Tool zeigt günstige Flugangebote
Google hat ein neues KI-basiertes Suchtool für Flugbuchungen vorgestellt, das ab sofort auch in Österreich verfügbar ist. Die als “Flugangebote” bezeichnete Funktion wurde in Google Flüge integriert und befindet sich derzeit in der Beta-Phase.
Die Besonderheit von Flugangebote liegt in der Möglichkeit, Suchanfragen in natürlicher Sprache zu formulieren. So kann man etwa “Einwöchiger Strandurlaub im Jänner 2026” suchen und findet entsprechende Angebote.
Günstiger als Durchschnitt
Als Ergebnis sieht man zur Frage passende Flüge, gereiht nach derzeit besonders günstigen Preisen. Google gibt dabei an, um wie viel Prozent der derzeitige Flugpreis günstiger ist, als der Durchschnittspreis. Wer möchte, kann die Ergebnisse zusätzlich filtern. Also zum Beispiel, dass man maximal eine Zwischenlandung haben möchte.
Vorsicht beim Buchen
Klickt man das Ergebnis an, sieht man Details zu dem Flug und kann ihn auch buchen. Google selbst nimmt die Buchung allerdings nicht vor, sondern leitet zu Drittanbietern weiter. Diese können entweder die Airline selbst, oder Drittanbieter wie beispielsweise Booking, Bravofly oder Opodo sein.
Bei diesen Internet-Reisebüros sollte man vorsichtig sein. Generell ist es ratsam, immer direkt bei der jeweiligen Airline zu buchen. Denn diese ist in der Regel der beste Ansprechpartner, wenn es zu unvorhergesehenen Ereignissen, wie Umbuchungen oder Streichungen, kommt.
