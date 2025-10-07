Google bringt neuen KI-Suchmodus nach Österreich

Der neue AI Mode ist eine Mischung aus klassischer Suche und KI-Chatbot-Oberfläche.

Google hat bekannt gegeben, den AI Mode in seiner Suche in mehreren Ländern verfügbar zu machen. Der Modus ist demnach in 36 neuen Sprachen und fast 50 weiteren Ländern nutzbar, unter anderem in Österreich. Der Rollout erfolgt allerdings schrittweise. Das heißt, es kann sein, dass ihr die Option in der Suche nicht sofort seht. Ist er einmal da, erscheint der AI Mode als zusätzliche Registerkarte in der Google Suche sowie in der Google App für Android und iOS. Der AI Mode ist eine KI-gestützte Suchfunktion, die weit über klassische Suchergebnisse hinausgeht. Er nutzt Googles aktuelles Sprachmodell Gemini 2.5, um komplexe Fragen zu verstehen und zu beantworten. Im Hintergrund nutzt der KI-Modus die Query-Fan-Out-Technik von Google. Sie teilt Anfragen in Unterthemen auf und führt parallel mehrere Suchvorgänge aus.

Der Modus ermöglicht eine konversationsbasierte Interaktion, bei der Nutzer Folgefragen stellen können. Außerdem nutzt er personalisierte Kontextdaten wie Suchverlauf und Standort. Ein weiteres Merkmal sind multimodale Eingaben, also die Möglichkeit, Fragen per Text, Sprache oder Bild zu stellen. Im Grunde ist der AI Mode eine Mischung aus klassischer Suche und KI-Chatbot-Oberfläche. Google nennt folgende Frage als Beispiel: "Ich möchte verschiedene Methoden der Kaffeezubereitung verstehen. Erstelle mir eine Tabelle, in der die Unterschiede in Bezug auf Geschmack, Handhabung und erforderliche Ausrüstung verglichen werden". Zudem könne man dann mit einer Folgefrage nachhaken, wie zum Beispiel: "Was ist die beste Mahlgrösse für jede Methode?"