Google baut Home-App komplett um, Gemini kommt auf smarte Lautsprecher

Google überarbeitet seine komplette Smart-Home-Umgebung. Und auch ein neuer Lautsprecher wurde angekündigt.

Google hat am Mittwoch offiziell bekannt gegeben, dass der KI-Sprachassistent Gemini auch in die Google-Home-App sowie auf Googles smarte Lautsprecher und Displays und Kameras kommt. Ein entsprechendes Early-Access-Programm soll noch im Oktober starten. Zudem wurde für Frühling 2026 ein neuer Google-Home-Lautsprecher angekündigt. Der alte Google Assistant ist somit Geschichte. Der Schritt war lange überfällig, so zeigten sich viele Anwenderinnen und Anwender in Foren und auf Reddit sehr frustriert mit der Nutzererfahrung mit dem Assistant. Auf dem Handy steht die von Grund auf neu entwickelte Google Home App im Zentrum. Sie kommt nun in einem Layout mit 3 Tabs, "Zuhause", "Aktivität", und "Automationen". Das soll für eine intuitivere Bedienung sorgen. Über all dem gibt es eine neue Suchleiste mit der Bezeichnung "Ask Home". Dahinter liegt die Gemini-KI. ➤ Mehr lesen: Googles smarte Lautsprecher sprechen plötzlich mit anderer Stimme

Neue Google-Home-App

Sprachbefehle sollen endlich funktionieren Durch den Assistenten und Googles LLM sollen Sprachbefehle viel intuitiver funktionieren, als das bisher der Fall war. Das soll alle Bereiche betreffen. Wollte man bisher ein bestimmtes Lied per Sprachbefehl abspielen, musste man etwa den genauen Titel und Interpreten wissen. Und selbst dann war es alles andere als sicher, dass der Assistant den richtigen Song findet. Jetzt reicht es schon zu sagen, „Hey Gemini, spiele den Song zu dem John Travolta und Uma Thurman in Pulp Fiction tanzen“. Bestenfalls sollte dann Chuck Berrys „You Never Can Tell“ ertönen. Die KI soll sich auch auf andere Bereiche erstrecken. Anstatt einzelne Zutaten auf eine Einkaufsliste zu setzen, kann man einfach sagen: „Füge die Zutaten für Pad Thai zu meiner Einkaufsliste hinzu“.

Neuer Google Home Lautsprecher © Google

Intuitiver soll auch das Steuern des Smart Homes sein. „Schalte alle Lichter aus, außer im Büro“, soll jetzt etwa funktionieren. Auch Automatisierungen soll man nicht mehr mühsam zusammenstellen können, sondern kann einfach sagen, „Schalte die Kaffeemaschine und sämtliche Lichter aus, wenn ich die Wohnung verlasse.“ Für solche komplexen Automatisierungen ist allerdings künftig auch ein kostenpflichtiges Google Home Premium Abo notwendig, das ab 10 Dollar pro Monat verfügbar sein wird. Dieses Abo ist auch notwendig, wenn man Gemini Live auf den Google-Lautsprechern benutzen will. Dabei wird die KI zu einem Gesprächspartner, mit dem man einen Dialog führen kann, ohne dazwischen ständig „Hey Google“ sagen zu müssen. Die grundlegenden Gemini-Funktionen sollen aber kostenlos sein. ➤ Mehr lesen: Googles Chromecast-Nachfolger TV Streamer ist da Nest Kameras bekommen KI Auch die WLAN-Kameras, die Google unter der Nest-Marke anbietet, bekommen KI. Gemini analysiert und interpretiert Videomaterial, anstatt nur Bewegungen zu melden. Kameras können nun verstehen, dass ein Zusteller ein Paket auf der Veranda abstellt oder welches Tier sich an der neuen Pflanze im Garten verköstigt hat. So kann man etwa gezielt nach diesen Dingen fragen. „Wer hat die dieses Blatt angenagt?“ Zudem gibt es automatische Zusammenfassungen der wichtigsten Ereignisse des Tages. Und man kann auch spezifische Momente erfragen, wie etwa „Habe ich die Wohnungstür zugemacht?“. Für dieser erweiterten Features ist allerdings ein weiteres neues Abo namens "Advanced" um 20 Dollar pro Monat notwendig.

Die neue Tages-Zusammenfassung © Google

Gemini für alte Lautsprecher und Displays Google stattet sämtliche eigene Lautsprecher, Kameras und Displays der vergangenen 10 Jahre mit Gemini aus. Gemini Live wird hingegen nur für ausgewählte neuere Geräte kommen.

© Google