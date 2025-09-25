Ansage an Windows: Google wird Android auf den PC bringen
Gerade zu einer Zeit, in der das anstehende Support-Ende von Windows 10 für eher negative Schlagzeilen über das Unternehmen sorgt, muss sich Microsoft wohl mit neuer Konkurrenz auseinandersetzen. So hat Google im Rahmen von Qualcomms Snapdragon Summit angekündigt, Android und ChromeOS zusammenzubringen.
Herauskommen soll ein völlig neuartiges Betriebssystem für Computer. Die Hardware-Grundlage bietet Qualcomm mit seinen Snapdragon-Prozessoren.
Ziel ist es also, Android und ChromeOS zu verschmelzen und eine einheitliche Plattform zu schaffen, die nahtlos auf verschiedenen Gerätetypen läuft. „In der Vergangenheit hatten wir immer sehr unterschiedliche Systeme für PCs und Smartphones. Wir haben ein Projekt gestartet, um diese zu kombinieren“, sagte Googles Plattform- und Geräte-Chef Rick Osterloh.
“Diese Kombination ist etwas, auf das wir uns im nächsten Jahr schon sehr freuen. Wir arbeiten gemeinsam mit anderen daran und können es kaum erwarten”, so Osterloh weiter. Zu sehen ist die Stelle ab etwa Minute 53.
Der Schritt erscheint sinnvoll. So hat Android ein riesiges Ökosystem mit Millionen Apps, die über Google Play erhältlich sind.
Natürlich spielt auch das Thema der Stunde dabei eine große Rolle, nämlich Künstliche Intelligenz. Gemini und weitere KI-Dienste werden dabei direkt in das neue System eingebunden.
Qualcomm-Chef Cristiano Amon zeigte sich beeindruckt von dem Projekt. Er habe es bereits gesehen und es sei “unglaublich”.
Angriff auf Windows
Vor allem im Hinblick auf die Bedienung gibt es große Hürden zu überwinden. So sind für Touch optimierte Oberflächen oft nicht besonders gut für die Bedienung mit Maus und Tastatur geeignet. Und dieses Problem gilt auch umgekehrt.
Microsoft hat sich am Versuch, verschiedene Gerätekategorien wie Smartphones, Tablets und PCs mit einem einheitlichen System zu versorgen, die Zähne ausgebissen. Und auch Apple tut sich notorisch schwer, in iPad-OS eine Mac-ähnliche Nutzererfahrung zu bieten. Bis heute sind iOS bzw. iPad-OS und macOS strikt getrennt.
Für Google spricht in jedem Fall die breite Verbreitung von Android. Und Chromebooks, die von Herstellern wie Lenovo, HP und Acer gebaut werden, sind vor allem im Bildungsbereich beliebt. Für Schülerinnen und Schüler könnte das Motivation sein, auch beim Handy auf ein Gerät mit Android zu setzen.
