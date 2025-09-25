Ansage an Windows: Google wird Android auf den PC bringen

Gerade zu einer Zeit, in der das anstehende Support-Ende von Windows 10 für eher negative Schlagzeilen über das Unternehmen sorgt, muss sich Microsoft wohl mit neuer Konkurrenz auseinandersetzen. So hat Google im Rahmen von Qualcomms Snapdragon Summit angekündigt, Android und ChromeOS zusammenzubringen.

Herauskommen soll ein völlig neuartiges Betriebssystem für Computer. Die Hardware-Grundlage bietet Qualcomm mit seinen Snapdragon-Prozessoren.

Ziel ist es also, Android und ChromeOS zu verschmelzen und eine einheitliche Plattform zu schaffen, die nahtlos auf verschiedenen Gerätetypen läuft. „In der Vergangenheit hatten wir immer sehr unterschiedliche Systeme für PCs und Smartphones. Wir haben ein Projekt gestartet, um diese zu kombinieren“, sagte Googles Plattform- und Geräte-Chef Rick Osterloh.

“Diese Kombination ist etwas, auf das wir uns im nächsten Jahr schon sehr freuen. Wir arbeiten gemeinsam mit anderen daran und können es kaum erwarten”, so Osterloh weiter. Zu sehen ist die Stelle ab etwa Minute 53.