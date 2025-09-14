Nova-Alternativen: die besten Android-Launcher 2025

Der beliebte Nova Launcher ist Geschichte. Hier sind coole und praktische Alternativen für Android.

Die flexible Anpassbarkeit der Oberfläche gehört für viele Nutzerinnen und Nutzer zu den größten Argumenten für Android. Gerade der Launcher wird dabei besonders gerne angepasst bzw. ausgetauscht, um eine Android-Experience ganz nach dem eigenen Geschmack zu schaffen. Nachdem der Nova Launcher, bisher wohl der beliebteste Launcher, seinen letzten Entwickler verloren hat, hat die Suche nach anderen Möglichkeiten begonnen. Glücklicherweise gibt es einige Alternativen. Wir stellen euch diese Android-Launcher vor: Niagara Launcher: Android

Android Smart Launcher: Android

Android Olauncher: Android

Android Square Home: Android

Android AIO Launcher: Android

Niagara Launcher Einfach und aufgeräumt ist beim Niagara Launcher das Motto. Die alternative Oberfläche wurde explizit mit dem Ziel entwickelt, die vielen Seiten und App-Kacheln loszuwerden. Niagara besteht dabei genau genommen aus einer einzigen Seite, durch die wir uns scrollen können. Kernelement ist die Hauptübersicht, in der Zeit, Datum, Wetter sowie ein Media-Widget, Kalender-Widget oder Nachrichten-Widget bei Bedarf eingeblendet werden. Darunter können wir unsere wichtigsten Apps anpinnen. Über eine Buchstabenleiste am Rand können wir uns durch den Rest der App-Sammlung swipen. Sämtliche Apps werden als Text mit kleinem Icon daneben dargestellt. Der volle Funktionsumfang ist um 12,99 Euro pro Jahr oder 39,99 Euro im Einmalkauf verfügbar. Niagara ist kostenlos für Android erhältlich.

Smart Launcher Vollgepackt mit Features und optischen Tweaks ist der Smart Launcher. Die Anwendung gehört schon seit Jahren zu den besten Alternativen in diesem Bereich. Statt das Rad komplett neu zu erfinden, setzt man hier auf eine Mischung aus optischen Anpassungen und praktischen Verbesserungen. Die Oberfläche kann klassisch mit App-Kacheln befüllt werden. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Widgets, die sich frei platzieren lassen. In Sachen Farben können wir Elemente händisch anpassen, um so unsere ganz eigene Launcher-Optik zu kreieren. Auf Wunsch passt Smart Launcher die gesamte Optik auch an unser Hintergrundbild an. Neben Smart Search, einem Feature zum schnellen Finden von Apps, Dateien und Kontakten, bietet der Launcher zudem Private Spaces, in denen wir unsere Apps vor neugierigen Blicken schützen können. Gesten und Hotkeys erlauben uns bestimmte Aktionen, wie etwa das Ausschalten oder das Anzeigen von Benachrichtigungen, auf unsere Art zu erledigen. Während der Smart Launcher auch kostenfrei verfügbar ist, kann erst durch einen Einmalkauf um 28,99 Euro der volle Funktionsumfang genutzt werden. Smart Launcher ist kostenlos für Android erhältlich.

Square Home Eine optisch spannende Alternative und gleichzeitig einen Blick in die Vergangenheit bietet Square Home. Das Design des Launchers erinnert stark an die Kacheln von Windows Phone, wenngleich die Funktionsweise sich unterscheidet. Mit Square Home bekommen wir eine Oberfläche in Kachelform, bei der Informationen und Apps frei angeordnet werden können. Die einzelnen Kacheln lassen sich in Länge und Breite anpassen, um unser ganz eigenes Windows-Phone-Design zu basteln. Neben einigen Widgets wie Uhr, Kalender, Monitoring und To-Do, bietet der Launcher auch sogenannte Live-Tiles, die uns beispielsweise Informationen zum letzten Anruf oder der letzten Nachricht zeigen. Die Kacheln können außerdem zu einem Würfel kombiniert werden, um per Swipe zwischen verschiedenen Kacheln zu wechseln. Square Home bietet eine kostenlose Testversion, danach ist ein Einmalkauf um 5,99 Euro erforderlich. Square Home ist kostenlos für Android erhältlich.

AIO Launcher Zur Verfügung gestellt bekommen wir einen einzigen Home-Screen, auf dem wir alles ablegen, was uns wichtig ist. AIO Launcher liefert einige praktische Widgets und Info-Abschnitte mit, die wir ganz nach unserem Geschmack platzieren können. So gibt es beispielsweise einen System-Monitor, Schnellzugriff für Timer oder eine Leiste, um schnell Anrufe zu starten. Gleichzeitig können wir uns Infos wie Wechselkurse, Bewegungen am Aktienmarkt oder To-Do-Listen zeigen lassen. Einzelne Apps können hinterlegt werden. Außerdem lassen sich die meistgenutzten Apps als Buttons oder Text-Knöpfe hinterlegen. Benachrichtigungen lassen sich auf Wunsch direkt auf dem Homescreen einblenden. Eine integrierte Suche hilft uns beim schnellen Finden von Apps, Kontakten und Informationen. Wenn die einmal nicht ausreicht, gibt es eine ChatGPT-Integration. Weiteres kann das beliebte Automationstool Tasker für den Launcher genutzt werden. AIO Launcher ist kostenlos für Android erhältlich.