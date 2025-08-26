Warum Google jetzt die App-Freiheit in Android drastisch einschränkt

Freiheit und Offenheit waren lange 2 Dinge, mit denen sich Googles Smartphone-Betriebssystem Android vom großen Konkurrenten Apple abgrenzen wollte und das auch konnte. Im Unterschied zum iPhone kann man auf Android-Handys heute in der Regel jede App installieren, die man sich irgendwo im Internet heruntergeladen hat. Einzig die Sicherheitseinstellungen muss man seit ein paar Jahren vorher anpassen, das lässt sich aber in wenigen Schritten erledigen.

Genau das soll sich nun ändern. So plant Google ab dem kommenden Jahr, das Sideloading von nicht verifizierten Android-Apps auf zertifizierten Geräten zu blockieren, wie das Unternehmen kürzlich bekanntgab. Mit “zertifizierten Geräten” ist der überwiegende Teil von Android-Handys gemeint, nämlich alle, auf denen die Play Services bzw. der Play Store installiert sind.

Davon ausgenommen sind Handys, die auf dem Android Open Source Project (AOSP) basieren. Auf die trifft man allerdings eher selten. Das prominenteste Beispiel sind wohl Huawei-Handys, denen die Nutzung von Google-Diensten in einem langwierigen Streit untersagt wurde.

➤ Mehr lesen: Huawei verabschiedet sich endgültig von Google

Verifizierte Entwickler

Googles Plan, dass nur mehr Apps von verifizierten Entwicklern installiert werden können gilt eben nicht nur für Apps, die man aus dem Play Store lädt, sondern für alle, egal von welcher Quelle. Google argumentiert, die neue Regelung erhöht die Transparenz und Sicherheit für Anwenderinnen und Anwender.

Das Unternehmen vergleicht die Verifizierung mit einer “Passkontrolle am Flughafen”. In Österreich verlangt Google von Unternehmen etwa einen Firmenbuchauszug, von Privatpersonen einen Ausweis sowie einen Nachweis der eigenen Adresse. Möglich ist das etwa über Rechnungen oder Kreditkartenauszüge. Die detaillierten Anforderungen kann man hier nachlesen.

Die Umsetzung erfolgt schrittweise: Schon ab Oktober 2025 startet Google ein Early-Access-Programm für die Verifizierung, ab März 2026 wird das System für alle Entwickler geöffnet. Zunächst betrifft die neue Regel ab September 2026 Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand, eine weltweite Einführung ist für 2027 vorgesehen.

➤ Mehr lesen: Google muss Android-Usern Millionen zahlen

Gemischte Reaktionen

Die geplanten Änderungen stoßen auf gemischtes Feedback aus der Community. Während Google und einige Behörden die Maßnahme zur Bekämpfung von Malware begrüßen, befürchten Kritiker eine Einschränkung der Offenheit des Android-Systems sowie Hürden für alternative App-Stores und unabhängige Entwickler.