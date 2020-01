Huawei verabschiedet sich endgültig von Google

Welche Apps sind im Huawei-App-Store verfügbar?

Vor drei Monaten war das Angebot in Huaweis App Gallery für Nutzer in Europa nahezu unbrauchbar. Das soll sich mittlerweile verbessert haben, so Huawei. Demnach seien aktuell schon zahlreiche lokale und globale Anwendungen in der App Gallery verfügbar, beispielsweise Snapchat, die ORF-App oder die App der Wiener Linien. Huawei arbeite auch mit den großen österreichischen Banken zusammen, damit diese ihre Banking-Apps künftig in der App Gallery anbieten können.

Populäre Apps, wie Facebook, Instagram oder WhatsApp sind noch nicht in der App Gallery zu finden. Das werde aber noch kommen, gibt sich Huawei zuversichtlich. Denn die Daten des Huawei-Ökosystems wolle man in Europa speichern, um den US-Bann umgehen zu können.