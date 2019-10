Huawei Mate 30 im Test: Unbrauchbar ohne Google-Apps

Der Handy-Alltag ohne Google-Apps

Schon nach den ersten Suchanfragen im Huawei-App-Store ist der Frust groß: Spotify - Fehlanzeige; Reddit - Fehlanzeige; SoundCloud - Fehlanzeige; Facebook - Fehlanzeige; WhatsApp - Fehlanzeige; Instagram - Fehlanzeige. Praktisch keine der Apps, die ich gerne auf meinem Mate 30 installieren wollte, ist in der App Gallery von Huawei zu finden. Was den ohnehin schon großen Frust noch verstärkt, sind regelmäßige, Full-Screen-Werbeanzeigen in der App Gallery. Will Huawei auch nur annähernd dem Google Play Store Konkurrenz machen und seinen Nutzern populäre Apps anbieten, ist der Aufholbedarf riesig.

Will man also das Mate 30 in irgendeiner, auch nur annähernd gewohnten Weise verwenden, kommt man um einen alternativen App Store nicht herum. Meine erste Adresse für das manuelle Installieren von APKs ist APK-Mirror. Da ich allerdings gleich zahlreiche Apps installieren wollte, kam ich zu Aptoide.