Huawei Mate 30 Pro hat die beste Smartphone-Kamera

Die Kameraspezialisten von DxOMark haben die Kamera des Huawei Mate 30 Pro unter die Lupe genommen und bewertet. Sie geben dem umstrittenen Spitzenmodell 131 Punkte für die Hauptkamera. Damit belegt das Handy den ersten Platz unter den Smartphone-Kameras und schlägt den Zweitplatzierten, das Samsung Galaxy Note 10+, um vier Punkte.

DxOMark hat den Bewertungsprozess erst kürzlich an die neuen Kameras angepasst. So fließen nun auch Ultraweitwinkelaufnahmen und der Nachtmodus in die Beurteilung mit ein.