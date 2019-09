iPhone 11 im Test: Apple hat's endlich kapiert

Das größte Manko im Vergleich zu den OLED-Bildschirmen der teureren iPhones ist aber das fehlende echte Schwarz. Das fiel bisher vielleicht nicht so stark ins Gewicht. Der in iOS 13 umgesetzte, systemweite Dunkel-Modus kann seine wahren Stärken mit LCD allerdings nicht ganz ausspielen – sei es nun optisch oder auch, was den akkuschonenden Betrieb betrifft.

Haptik und Design

Da das iPhone 11 im Prinzip in dieser Hinsicht eine Neuauflage des iPhone Xr ist, will ich diesen Aspekt kurz halten. Ein Jahr später bleibt das Design so wenig inspirierend wie im Vorjahr. Der Notch ist schon längst überholt. Auch nervt es immer noch, dass man das iPhone nicht stabil auf den Tisch legen kann, weil die Kameras hervorstehen.

Ein im Display integrierter Fingerprint-Sensor fehlt, man ist allein auf FaceID angewiesen. Und: mir persönlich ist das Gerät zu groß und zu schwer. Dass es das iPhone nicht in der Größe des iPhone 8 oder des iPhone 11 Pro gibt, ist ein großer Wermutstropfen.

Welches iPhone für wen?

Für welche iPhone-Nutzer sich der Umstieg lohnt, ist nicht so leicht zu beantworten. Alle, die ein iPhone 6, 6s oder 7 verwenden, können bedenkenlos zuschlagen. Wer vor zwei Jahren ein iPhone 8 gekauft hat, kann sich überlegen, dieses zu verkaufen oder weiterzugeben, um von den neuen Kameratechnologien zu profitieren. Wer die kleinere Geräteform gewohnt ist, sollte das iPhone 11 aber zumindest im Geschäft in die Hand nehmen, ob die Größe einem tatsächlich zusagt.