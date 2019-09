Xiaomi zeigt erstes Smartphone-Foto mit 108-Megapixel-Kamera

Xiaomi Mi Mix Alpha mit Waterfall-Display

Vom Design her wird erwartet, dass Xiaomi dem Mi Mix Alpha einen an den Rändern stark gebogenes Display verpasst. Ein solche hat man in den vergangenen Wochen sowohl beim Huawei Mate 30 Pro als auch dem Vivo Nex 3 gesehen. Oppo hat ebenso angekündigt, ein Smartphone mit einem so genannten Waterfall-Display auf den Markt zu bringen.

Abgesehen von der Kamera wird das Xiaomi Mi Mix Alpha voraussichtlich von einem Snapdragon 855+ angetrieben und kommt mit einem 6,39 Zoll großen Super-AMOLED-Bildschirm. Der Akku soll eine Kapazität von 4000 mAh haben und sich mit 30 Watt kabellos laden lassen. Auch eine 5G-Version des Mi Mix Alpha soll auf den Markt kommen.