Huawei bringt ein neues Smartphone – mit Google-Apps

Vier Kameras

Das Nova 5T verfügt über eine Vierfachkamera mit einer Hauptlinse mit 48 Megapixel sowie einem KI-unterstützten Nachtmodus. Zudem hat es eine Weitwinkellinse mit 16 Megapixel und zwei Linsen für Makro- und Bokeh-Funktionen.

Die Frontkamera mit 32 Megapixel ist an der oberen linken Ecke des 6,3-Zoll-LCD-Displays angebracht. Anders als beim P30 Pro gibt es hier allerdings keinen Fünffachzoom.

Schneller Prozessor

Als weitere Features werden unter anderem der schnelle Kirin 980 Prozessor (jedoch langsamer als der Kirin 990), ein Datenspeicher von 128 GB, ein seitlicher Fingerabdrucksensor am Gehäuse und ein 3750 mAh-Akku angeführt.

Das Smartphone soll ab 29. Oktober in Deutschland auf den Markt kommen. Über eine Markteinführung in Österreich gibt es vorerst keine Angaben. Das Gehäuse schimmert in den Farben Schwarz, Blau und Lila. Der Preis beläuft sich auf 429 Euro.