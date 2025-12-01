Kobold Handstaubsauger saugt Brösel am Beistelltisch auf
© Kobold

myfuzo/Gewinnspiele

Mitmachen und Kobold VM7 Akkusauger gewinnen

Glänzende Feiertage dank dem neuen Kobold VM7 Akkusauger - wir vergeben ein Gerät.

Klein, aber leistungsstark – der neue Kobold VM7 Akkusauger von Vorwerk sorgt mit zwei Reinigungsmodi, einer innovativen 2-in-1-Düse und einem langlebigen Akku für eine stressfreie Weihnachtszeit. Ob Mehl, Zuckerperlen oder Brösel nach der großen Weihnachtsbäckerei, mit diesem praktischen Helferlein bleibt kein Staubkorn zurück!  

Kobold VM7 Akkusauger

© Kobold

Die ergonomische Formgebung und die ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglichen zudem eine komfortable Handhabung im Alltag. Und wenn's zu Weihnachten dann doch turbulenter hergeht: Der neue Boost-Modus meistert dank intensivierter Saugleistung auch größere Herausforderungen im Handumdrehen.

Der Kobold VM7 Akkusauger ist bei allen Kobold Beraterinnen und Beratern, im Vorwerk Onlineshop unter sowie in den Vorwerk-Stores zu einem Preis von 229 Euro (komplett als Set mit Wandhalterung inkl. Ladegerät und USB-C-Kabel) erhältlich.  

Kobold VM7 Handstaubsauger

© Kobold

Mitmachen

Wir vergeben das Gerät unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram oder Facebook bis 5. Dezember, 10 Uhr kommentieren. 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

(futurezone) | Stand: 01.12.2025, 13:00 Uhr

Kommentare