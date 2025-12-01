Mitmachen und Kobold VM7 Akkusauger gewinnen

Klein, aber leistungsstark – der neue Kobold VM7 Akkusauger von Vorwerk sorgt mit zwei Reinigungsmodi, einer innovativen 2-in-1-Düse und einem langlebigen Akku für eine stressfreie Weihnachtszeit. Ob Mehl, Zuckerperlen oder Brösel nach der großen Weihnachtsbäckerei, mit diesem praktischen Helferlein bleibt kein Staubkorn zurück!

Die ergonomische Formgebung und die ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglichen zudem eine komfortable Handhabung im Alltag. Und wenn's zu Weihnachten dann doch turbulenter hergeht: Der neue Boost-Modus meistert dank intensivierter Saugleistung auch größere Herausforderungen im Handumdrehen.



Der Kobold VM7 Akkusauger ist bei allen Kobold Beraterinnen und Beratern, im Vorwerk Onlineshop unter sowie in den Vorwerk-Stores zu einem Preis von 229 Euro (komplett als Set mit Wandhalterung inkl. Ladegerät und USB-C-Kabel) erhältlich.